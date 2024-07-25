Байден останется президентом до конца срока полномочий

Джо Байден подтвердил, что останется на посту президента США до конца срока полномочий, то есть еще шесть месяцев. В обращении к нации вечером в среду, 25 июля, Байден назвал среди приоритетов на этот период реформу Верховного суда, укрепление НАТО, сдерживание Путина и борьбу с глобальным изменением климата. Байден также намерен 26 июля встретиться с премьер-министром Израилем Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить с ним возможность прекращения огня в секторе Газа.

Личные амбиции и спасение демократии

„Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки - все это заслуживает второго срока. Но ничто не может встать на пути спасения нашей демократии. Это касается и личных амбиций“, - сказал он, поясняя, почему решил выйти из президентской гонки. „Я решил, что лучший путь двигаться вперед - это передать факел новому поколению. Это лучший способ сплотить нашу нацию“, - цитирует выдержки из речи 81-летнего президента США агентство Reuters. Речь идет о решении Байдена поддержать вице-президента Камалу Харрис в выдвижении кандидатом от Демократической партии на ноябрьских выборах президента США. В своей речи Байден назвал Харрис опытным, жестким и компетентным политиком.

„Америка велика тем, что короли и диктаторы здесь не имеют власти. Люди обладают ею. История в ваших руках. Власть в ваших руках. Идея Америки находится в ваших руках“, - сказал Джо Байден.

Выход Байдена из президентской гонки - в пользу Камалы Харрис

21 июля Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США, объяснив это интересами Демократической партии и страны в целом. В качестве замены глава Белого дома предложил Камалу Харрис, выразив ей свою „полную поддержку“. Вице-президент Соединенных Штатов согласилась баллотироваться на высший государственный пост. Она пообещала „сделать все“, чтобы объединить Демпартию и нацию для победы над республиканцем Дональдом Трампом.