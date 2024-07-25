АНОНС ДНЯ | ОИ-2024: Эстонская лучница выступит в предварительном раунде, а также свои первые матчи проведут футболистки и гандболистки

Главное событие дня для Эстонии

Первой эстонской спортсменкой, которая выйдет на старт в рамках Олимпиады-2024 в Париже, станет лучница Реэна Пярна. В 10:30 начнется предварительный раунд в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из лука у женщин, по итогам которого будет составлена сетка плей-офф.

На что стоит посмотреть?

Футбольный турнир уже стартовал у мужчин, а теперь очередь женщин. В Нанте на поле выйдут команды Японии и Испании, а в Сент-Этьене встретятся команды Канады и Новой Зеландии. Оба матча начинаются в 18.00.

На женском гандбольном турнире в борьбу за медали вступят все 12 команд, участвующих Париже-2024. Олимпийский гандбольный турнир откроется матчем сборных Дании и Словении, который начнется в 10:00. Центральным матчем первого тура станет игра Норвегия - Швеция, которая начнется в 22:00. На ЧМ-2023 обе эти сборные были в топ-5.

Сегодня завершатся матчи предварительного раунда в регби-7 и начнется плей-офф. Вечером пройдут четвертьфинальные матчи, а в субботу мы узнаем новых олимпийских чемпионов в этом виде спорта.

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