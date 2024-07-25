Флаги на башнях. Андрей Мальгин – об информационной войне

Но чем выше градус истерики, тем меньше она находит отклик у иностранной аудитории. Не знаю, остались ли к сегодняшнему дню за рубежами России силы, разделяющие веру в „борьбу с украинским нацизмом“ и в „злодеяния банды Зеленского“. Тем не менее представитель МИД РФ Мария Захарова 18 июля собирает у себя иностранных корреспондентов и сообщает им (дословно): „Находящийся в состоянии изживания себя киевский режим сфокусировался на террористических ударах по мирным российским городам и сёлам, вымещая на их жителях свою бессильную злобу за военные неудачи на линии боевого соприкосновения. Против ни в чём неповинных людей активно применяются вооружения, поставляемые коллективным Западом, что делает западные страны соучастниками чудовищных злодеяний, терактов банды Зеленского“.

Во-первых, в насквозь гуманистичном западном обществе попытки дегуманизации противника (в данном случае украинцев) были обречены. Объяснение „мы убиваем этих людей, потому что они плохие люди“ ничего, кроме отторжения, вызвать не может. Во-вторых, навязчивое сравнение власти в Киеве с гитлеровским режимом, а Зеленского с Гитлером требовало хоть каких-то доказательств, а доказательств по сей день не предоставлено. В-третьих, привычка врать по любому поводу (даже когда в этом нет практической необходимости), снизило в целом доверие к любой информации, исходящей из Москвы. Не только к военной, но вообще к любой. В-четвертых, в Кремле не взяли на себя даже доли ответственности за очевидные, доказанные международными органами преступления (уничтожение пассажирского самолета, трагедия в Буче, похищения украинских детей, нарушения прав военнопленных), что укрепило веру в то, что вообще за любым преступлением в Украине стоит Россия. В-пятых, явное несоответствие картинки полностью снесенных с лица Земли украинских городов утверждениям об „освобождении братского украинского народа“. Так никого не освобождают, так уничтожают. Есть еще и шестое, и седьмое, и так далее… Но и самое главное: все в Европе знают, что это не Украина напала на Россию, а Россия на Украину. И перед этим простым фактом меркнут любые рассуждения о возможном „расширении НАТО“ и о „марионеточном киевском режиме“. Ну не принято в XXI веке развязывать на европейском континенте войны с сотнями тысяч жертв. И при этом не объяснив толком ни причины вторжения, ни его конечной цели. Получение „новых территорий“? Но это же какое-то средневековье прямо.