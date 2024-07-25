Флаги на башнях. Андрей Мальгин – об информационной войне
Я только что вернулся из небольшого путешествия по Европе. За две недели побывал в пяти странах. Приятно обрадовало обилие украинских флагов на улицах. Неприятно удивило обилие флагов палестинских, пишет Андрей Мальгин для издания „Радио Свобода„.
И там, и там (в Украине и Израиле) – война. Обыватель может, конечно, занять позицию, руководствуясь шекспировским принципом „чума на оба ваших дома“, но все-таки надо признать, что сейчас в общественную дискуссию вовлечены широчайшие слои и при этом в каждом из военных конфликтов одна из сторон имеет симпатизирующих заметно больше, чем другая. Равнодушных почти нет. Понятно, что палестинский вопрос в Европе муссируется десятилетиями, подпитываясь традициями левой части политического спектра, чего нельзя сказать о свежей украинской трагедии, но есть и нечто общее: во многом это реакция на пропаганду. На успешную пропаганду.
У самого слова „пропаганда“ – особенно в последнее время – имеется некая отрицательная коннотация. Это, мол, нечто, чему не стоит доверять. Нечто, далекое от объективности. „Ну, это пропаганда!“ – и аргумент отметается.
Меж тем так было не всегда. Во всяком случае, в русском языке. Пропаганда советского образа жизни… Пропаганда интернационализма… Пропаганда идей марксизма-ленинизма… Когда я в глубокие брежневские годы учился на журфаке, у нас были предметы, в названии которых фигурировало слово „пропаганда“. Ничего стыдного за этим не просматривалось.
Глупо отрицать, что и сейчас, помимо бесстыжей российской пропаганды, имеется и пропаганда украинская. А лживой хамасовской пропаганде пытается противостоять израильская. В любой современной войне все воюющие стороны прибегают к информационному оружию. И это довольно мощное средство ведения войн. Пропаганда стала оружием массового поражения.
Все в Европе знают, что это не Украина напала на Россию, а Россия на Украину
И оно необязательно направлено на противника. Пропагандистски обрабатывается и собственное население, и мировое общественное мнение. Противника убеждают прекратить сопротивление и сдаться; для своего населения и своей армии противника расчеловечивают; международную аудиторию пытаются склонить на свою сторону.
Никто никогда не назовет себя „жертвой пропаганды“. Все уверены, что пришли к своим умозаключениям по острым вопросам самостоятельно. Но на самом деле все мы – все без исключения – мишени для искушенных специалистов по обработке общественного мнения. Наши взгляды очень часто сформированы в результате манипуляций. Манипулировать ведь можно не только ложью, но и правдивой информацией. А самый эффективный ход – искусная смесь правды и лжи.
Но даже если речь идет об 1 проценте лжи, верят ли сами пропагандисты в нее? В большинстве случаев – нет. Их единственный критерий при отборе фактов – целесообразность. Я читал, что Геббельс был в шоке, когда Гитлер в 1939 году начал полномасштабную войну на европейском континенте. Однако, опасаясь поражения Германии, он немедленно развернул широкую пропаганду войны. Когда же первый фатальный разгром произошел (в 1943 году в Сталинграде), Геббельс произнес свою знаменитую речь о „тотальной войне“: „Я спрашиваю вас: верите ли вы вместе с фюрером и нами в конечную тотальную победу немецкого народа? Я спрашиваю вас: решили ли вы ради завоевания победы идти за фюрером в огонь и в воду даже при самом большом личном бремени?... Я спрашиваю вас: полны ли вы и немецкий народ решимости, если фюрер приказывает это, ежедневно работать по десять, двенадцать, а если нужно, то и по четырнадцать часов и отдать для победы свои последние силы?.. Нация готова ко всему. Фюрер приказал, мы следуем за ним. В этот час национального осмысления и внутреннего подъема мы еще вернее и нерушимее будем верить в победу“.
На самом деле автор этой речи веру в победу в тот исторический момент потерял окончательно. А в свой дневник в те дни записывает: „Трагично, что фюрер так изолирует себя от жизни и ведет такой довольно нездоровый образ жизни… Важен вопрос, удастся ли нам как-либо возместить отсутствие руководства во внутренней и внешней политике… Нехватка руководящих умов в вермахте поистине пугающая… Фюрер почти не дает мне говорить… Надо думать на шесть месяцев вперед, иначе мы окажемся перед грудой развалин во многих городах, будем иметь тысячи убитых и неустойчивое настроение народа… Я пытаюсь возразить фюреру, но думаю, что настоящая причина в том, что в данный переходный период нашей слабости он не желает показывать даже признаков того, что могло бы расцениваться как уступчивость“.
Согласитесь, эти пессимистические размышления несколько диссонируют с призывом „идти за фюрером в огонь и в воду“.
Так что, скорее всего, штатные путинские пропагандисты отдают себе отчет в том, в какую авантюру ввязался их фюрер. Но проиграть в этой войне никак невозможно. Война превращается в „тотальную“. В том числе информационную. И потому градус истерики с каждым днем поднимается: и во внутренней пропаганде, и в направленной за рубеж. Выступления российских представителей на заседаниях Совета безопасности всё больше напоминают записи из истории болезни пациентов дурдома.
Но чем выше градус истерики, тем меньше она находит отклик у иностранной аудитории. Не знаю, остались ли к сегодняшнему дню за рубежами России силы, разделяющие веру в „борьбу с украинским нацизмом“ и в „злодеяния банды Зеленского“. Тем не менее представитель МИД РФ Мария Захарова 18 июля собирает у себя иностранных корреспондентов и сообщает им (дословно): „Находящийся в состоянии изживания себя киевский режим сфокусировался на террористических ударах по мирным российским городам и сёлам, вымещая на их жителях свою бессильную злобу за военные неудачи на линии боевого соприкосновения. Против ни в чём неповинных людей активно применяются вооружения, поставляемые коллективным Западом, что делает западные страны соучастниками чудовищных злодеяний, терактов банды Зеленского“.
Это полная деградация пропагандистских способностей. А может, ни в какую неизбежную победу России Мария Захарова не верит? Если б верила, была бы убедительнее.
Российская пропаганда проиграла эту войну с треском.
Украинские флаги на улицах европейских городов развесили не украинцы. Флаги висят на государственных и муниципальных учреждениях, на фасадах театров, на зданиях общественных организаций. Это знак солидарности и знак памяти о жертвах кровавой путинской авантюры. Мы не знаем, когда кончится эта война (когда-нибудь она же кончится!), не знаем, чем она закончится, но уже сейчас российская пропаганда проиграла ее с треском. И этому есть вполне конкретные объяснения.
Во-первых, в насквозь гуманистичном западном обществе попытки дегуманизации противника (в данном случае украинцев) были обречены. Объяснение „мы убиваем этих людей, потому что они плохие люди“ ничего, кроме отторжения, вызвать не может. Во-вторых, навязчивое сравнение власти в Киеве с гитлеровским режимом, а Зеленского с Гитлером требовало хоть каких-то доказательств, а доказательств по сей день не предоставлено. В-третьих, привычка врать по любому поводу (даже когда в этом нет практической необходимости), снизило в целом доверие к любой информации, исходящей из Москвы. Не только к военной, но вообще к любой. В-четвертых, в Кремле не взяли на себя даже доли ответственности за очевидные, доказанные международными органами преступления (уничтожение пассажирского самолета, трагедия в Буче, похищения украинских детей, нарушения прав военнопленных), что укрепило веру в то, что вообще за любым преступлением в Украине стоит Россия. В-пятых, явное несоответствие картинки полностью снесенных с лица Земли украинских городов утверждениям об „освобождении братского украинского народа“. Так никого не освобождают, так уничтожают. Есть еще и шестое, и седьмое, и так далее… Но и самое главное: все в Европе знают, что это не Украина напала на Россию, а Россия на Украину. И перед этим простым фактом меркнут любые рассуждения о возможном „расширении НАТО“ и о „марионеточном киевском режиме“. Ну не принято в XXI веке развязывать на европейском континенте войны с сотнями тысяч жертв. И при этом не объяснив толком ни причины вторжения, ни его конечной цели. Получение „новых территорий“? Но это же какое-то средневековье прямо.
Отсюда и украинские флаги. А какие должны быть? Не российские же.
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