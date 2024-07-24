Поскольку выход Балтийских стран из российской синхронной зоны увеличивает их независимость, российские СМИ представляют это событие с горечью, утверждая, что для России этот шаг не имеет большого значения. „Не случайно Прибалтика много лет говорит о выходе из BRELL, но не покинула энергокольцо даже после 2022 года, начала полномасштабной войны в Украине,“ заявил Игорь Юшков , эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. „Им выгодно оставаться в этой энергосистеме.“

В нескольких российских онлайн-изданиях перепечатали статью Взгляда, где читателям объяснили историю создания и принципы работы системы BRELL, объединяющей пять стран. Балтийские страны получают электроэнергию из России в часы пиковой нагрузки и затем возвращают её. (Название BRELL состоит из первых букв русских названий Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы). Взгляд, воспроизводя старый кремлёвский нарратив, подчёркивает, что современная инфраструктура в Балтийских странах была создана ещё в советское время, и единая энергосистема тоже была создана для поддержки балтийских республик.

„ Прибалтика дорого заплатит за выход из советской энергосистемы,“ заявила деловая газета Взгляд в своей статье, начав её с утверждения: „Это политическое решение может обернуться серьёзными последствиями — от повышения цен и энергетического кризиса до экономического спада и уличных протестов.“

Кремлевская пропаганда подготавливает общественное мнение в России к выходу Балтийских стран, используя три ключевых аргумента: энергосистема Балтии была создана Советским Союзом; для России потеря Балтийского рынка электричества не имеет большого значения; но для Балтийских стран это грозит экономическим спадом и уличными протестами.

До февраля Эстония , Латвия и Литва будут оставаться в общей синхронной зоне с Россией, что означает контроль России над одним из ключевых параметров энергосистемы — частотой. Это дает восточному соседу возможность влиять на работу энергосистемы в Балтии, отметил ERR . Недавно председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий даже пригрозил Литве превентивным отключением от BRELL.

На самом деле, Балтийские страны годами готовились к отключению от российской энергосистемы и присоединению к европейской, вложив в этот процесс огромное количество времени и денег.

Игорь Юшков утверждает, что Балтийские страны выходят из единой энергосистемы по решению Евросоюза, целью которого является ухудшение отношений с Россией. Это несмотря на то, что отключение от российской системы началось еще в те времена, когда ЕС стремился к хорошим отношениям с Россией, и процесс велся при поддержке европейского финансирования.

Россия, по мнению экспертов, сможет компенсировать потерю балтийского рынка за счет увеличения продаж электроэнергии в Казахстан. Однако у Беларуси может возникнуть проблема, так как их атомная электростанция была построена с расчетом на продажу электроэнергии в Балтийский регион.

Деловая газета, очевидно манипулируя фактами, заявляет, что Балтийские страны не готовы к переходу на европейскую систему. Несмотря на то, что 75% бюджета в 1,2 миллиарда евро оплачивает ЕС, газета утверждает, что финансирование проекта вызывает серьезные финансовые затруднения.

„Что будет, если при переходе на европейскую систему возникнут технические проблемы? К кому обратится Прибалтика за помощью, чтобы не остаться без света?“ — вопрошает Взгляд, издание, тесно связанное с администрацией президента последние десять лет. И тут же отвечает: „В случае серьезных проблем Балтийские страны могут временно снова обратиться к России, чтобы избежать энергетического кризиса.“

Чтобы доказать, что Литва, Латвия и Эстония много потеряют от выхода из единой энергосистемы, деловая газета приводит данные: в прошлом году Литва смогла произвести лишь 46,6% необходимой энергии, а Эстония — 57,4%.