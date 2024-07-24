Выход Балтии из общей энергосистемы вызывает недовольство Кремля
Когда заместитель министра иностранных дел Александр Грушко прокомментировал заявление операторов энергосистем стран Балтии — Elering, AST и Litgrid — о выходе из договора BRELL, это вызвало широкий резонанс в российской прессе. Решение, которое вступит в силу в феврале следующего года, значительно увеличит энергетическую независимость Балтии, что российские СМИ пытаются представить как крупный экономический удар для региона, пишет Propastop.
До февраля Эстония, Латвия и Литва будут оставаться в общей синхронной зоне с Россией, что означает контроль России над одним из ключевых параметров энергосистемы — частотой. Это дает восточному соседу возможность влиять на работу энергосистемы в Балтии, отметил ERR. Недавно председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий даже пригрозил Литве превентивным отключением от BRELL.
Кремлевская пропаганда подготавливает общественное мнение в России к выходу Балтийских стран, используя три ключевых аргумента: энергосистема Балтии была создана Советским Союзом; для России потеря Балтийского рынка электричества не имеет большого значения; но для Балтийских стран это грозит экономическим спадом и уличными протестами.
„Прибалтика дорого заплатит за выход из советской энергосистемы,“ заявила деловая газета Взгляд в своей статье, начав её с утверждения: „Это политическое решение может обернуться серьёзными последствиями — от повышения цен и энергетического кризиса до экономического спада и уличных протестов.“
Балтийские страны в долгу перед Советским Союзом
В нескольких российских онлайн-изданиях перепечатали статью Взгляда, где читателям объяснили историю создания и принципы работы системы BRELL, объединяющей пять стран. Балтийские страны получают электроэнергию из России в часы пиковой нагрузки и затем возвращают её. (Название BRELL состоит из первых букв русских названий Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы). Взгляд, воспроизводя старый кремлёвский нарратив, подчёркивает, что современная инфраструктура в Балтийских странах была создана ещё в советское время, и единая энергосистема тоже была создана для поддержки балтийских республик.
Поскольку выход Балтийских стран из российской синхронной зоны увеличивает их независимость, российские СМИ представляют это событие с горечью, утверждая, что для России этот шаг не имеет большого значения. „Не случайно Прибалтика много лет говорит о выходе из BRELL, но не покинула энергокольцо даже после 2022 года, начала полномасштабной войны в Украине,“ заявил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. „Им выгодно оставаться в этой энергосистеме.“
На самом деле, Балтийские страны годами готовились к отключению от российской энергосистемы и присоединению к европейской, вложив в этот процесс огромное количество времени и денег.
Игорь Юшков утверждает, что Балтийские страны выходят из единой энергосистемы по решению Евросоюза, целью которого является ухудшение отношений с Россией. Это несмотря на то, что отключение от российской системы началось еще в те времена, когда ЕС стремился к хорошим отношениям с Россией, и процесс велся при поддержке европейского финансирования.
Россия, по мнению экспертов, сможет компенсировать потерю балтийского рынка за счет увеличения продаж электроэнергии в Казахстан. Однако у Беларуси может возникнуть проблема, так как их атомная электростанция была построена с расчетом на продажу электроэнергии в Балтийский регион.
Деловая газета, очевидно манипулируя фактами, заявляет, что Балтийские страны не готовы к переходу на европейскую систему. Несмотря на то, что 75% бюджета в 1,2 миллиарда евро оплачивает ЕС, газета утверждает, что финансирование проекта вызывает серьезные финансовые затруднения.
„Что будет, если при переходе на европейскую систему возникнут технические проблемы? К кому обратится Прибалтика за помощью, чтобы не остаться без света?“ — вопрошает Взгляд, издание, тесно связанное с администрацией президента последние десять лет. И тут же отвечает: „В случае серьезных проблем Балтийские страны могут временно снова обратиться к России, чтобы избежать энергетического кризиса.“
Чтобы доказать, что Литва, Латвия и Эстония много потеряют от выхода из единой энергосистемы, деловая газета приводит данные: в прошлом году Литва смогла произвести лишь 46,6% необходимой энергии, а Эстония — 57,4%.
„Балтийские страны, вероятно, рассчитывают на снижение потребления энергии, что особенно заметно в последние годы“, — отметил Юшков. „Если так, они могут справиться с помощью собственных мощностей, докупая электричество из Швеции и Польши в пиковые часы. Однако шведы и поляки запросят за электричество более высокую цену, чем Россия“.
Заместитель министра иностранных дел Грушко также подчеркнул, что теперь цена на электроэнергию в Балтийских странах будет формироваться на „шведской бирже, а не по долгосрочным договорам с Россией по выгодным ценам“.
Экономист Ярослав Кабаков, ссылаясь на высокую инфляцию последних лет и рост цен на электроэнергию, утверждает, что выход из BRELL может привести к экономическому спаду.
„Политическая нестабильность, вызванная ростом цен, и возможное ухудшение экономической ситуации могут вызвать протесты среди населения и бизнеса в Балтийских странах. В 2023 году в Литве уже прошли протесты против повышения цен на электроэнергию, так что такой риск весьма реален“, — заявил Кабаков.
Таким образом, очевидно, что выход Балтийских стран из единой энергосистемы увеличивает их энергетическую независимость, что раздражает Кремль. Поэтому подготовка к вступлению этого решения в силу сопровождается аргументами, которые пытаются доказать его ошибочность и представить как угрозу для экономик Балтийских стран. Поскольку процесс выхода только начался, подобные обсуждения будут появляться в российской прессе и в следующие полгода. Эти аргументы также нацелены на русскоязычных жителей Балтийских стран, многие из которых работают в энергетическом секторе.