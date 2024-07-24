ВИДЕО | Сумасшедшая развязка на ОИ-2024: гол Аргентины отменили после 2-х часовой паузы. Как так вышло?

Перед началом встречи зрители освистали гимн южноамериканской сборной.

На 45+2-й минуте счёт открыл нападающий сборной Марокко Суфьян Рахими.

На 51-й минуте Рахими оформил дубль, реализовав пенальти. На 68-й минуте забил нападающий сборной Аргентины Джулиано Симеоне. На 90+16-й минуте счёт сравнял Кристиан Медина и казалось бы спас для Аргентины ничью. Однако радость была преждевременной.

После гола аргентинцев расстроенные болельщики Марокко оживились и выбежали на поле, закидывая аргентинцев петардами и бутылками.

Судья увёл футболистов с поля, и все подумали, что матч завершился ничьей. Пауза в матче продолжалась около двух часов. После паузу игра продолжалась еще 2 минуты, а второй гол аргентинцев отменили из-за офсайда.

Сборная Аргентины не смогла сотворить еще одно чудо, а команда Марокко выиграла со счетом 2:1.

Ранее футболисты сборной Аргентины во время празднования победы в Кубке Америки исполнили расистские кричалки и песни в адрес французских игроков.

Кроме Аргентины и Марокко, в группе В выступают Ирак и Украина. Две лучшие команды выйдут в четвертьфинал турнира.

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