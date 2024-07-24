„Категорически высказывалась против всего советского и российского в Украине“. Эксперт разбирает версии убийства Ирины Фарион

В данный момент относительно убийства Ирины Фарион остается больше вопросов, чем ответов. Как относительно мотивов убийцы, так и возможных заказчиков. Полиция рассматривает несколько версий, включая личную неприязнь, общественную и политическую активность женщины, а также заказное убийство. К слову, киллер до сих пор в розыске. Однако даже предварительные факты вызывают вопросы - стрельба велась из пистолета без глушителя, а на опубликованных фото подозреваемого запечатлен молодой парень, который явно не похож на убийцу. Ведь он был одет в панаму, черные очки и красную футболку с надписью „Los Angeles“. И по сообщениям местных жителей, парень на протяжении двух недель регулярно появлялся возле дома Фарион. Так что по всем имеющимся пока фактам — это очень похоже на демонстративное убийство.