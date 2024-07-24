ПОДКАСТ | Чего ждать от эстонской команды на летних Олимпийских играх 2024?

Долгожданная церемония открытия Олимпиады-2024 пройдет в пятницу, 26 июля, а сами соревнования стартовали уже 24 июля и продолжатся до 11 августа. Впервые в истории Летних Олимпийских игр церемония открытия состоится за пределами стадиона — на реке Сене и вдоль нее. Представители всех стран-участниц будут передвигаться по Сене на лодках. Зрители смогут наблюдать за парадом в прямом эфире благодаря камерам, установленным на каждом судне.

На Олимпиаде будут разыграны 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

В состав олимпийской сборной Эстонии входят 25 спортсменов, лошадь и вспомогательный персонал из 49 человек.

„К сожалению, на эти олимпийские игры не смогли отобраться наши олимпийские чемпионки по фехтованию, и мы не сможем увидеть то, как они защищают звание действующих олимпийских чемпионок, но все равно медаль завоевать наши спортсмены могут. Да, у нас не такая большая команда отправилась в Париж (25 человек), но хоть какие-то награды они должны завоевать, и ради этого точно надо смотреть Олимпийские игры-2024“, — считает Евгений Грибовский.

Перед Олимпиадой в Париже многие оценивают шансы наших спортсменов на медали. Одной из главных надежд является 17-летняя Энели Ефимова, которая в июне завоевала золото на ЧЕ по плаванию. Вторым претендентом на попадание в топ-3 называют новоиспеченного чемпиона Европы по десятиборью Йоханнеса Эрма.

„Я бы ставил на Энели Ефимову. На чемпионате Европы она выступила прекрасно, и ждем от нее медали уже на Олимпийских играх. Она уже выступала на многих крупных турнирах и ездила на прошлые Олимпийские игры, но тогда она была совсем юной девочкой. Мне кажется, что ее предыдущий опыт поможет ей справиться с давлением. У Энели есть психология победителя. Я думаю, что для Энели Ефимовой эти Игры — главные в ее жизни“, — считает главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков.

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