ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (882-й день) | Шольц: Германия не будет отменять ограничения на обстрелы российской территории
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Шольц: Германия не будет отменять ограничения на обстрелы российской территории
Германия не собирается отменять ограничения на удары по российской территории немецким оружием, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, Берлин не хочет делать шагов, которые могут привести к эскалации.
„Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это необходимо, и все наши решения взвешены, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО“, - цитируют Шольца DieWeltи DeutscheWelle.
По словам канцлера, Германия ясно разъяснила, какие типы вооружений она может передавать Украине, а какие не может.
Немецкий канцлер уже много месяцев отказывается передать Украине дальнобойные системы TAURUS, несмотря на просьбы Киева.
„Невозможно поставлять вооружение очень большой дальности и не думать о том, как его контролировать. А контроль возможен только при участии немецких солдат, что абсолютно исключено“, - заявил он, в частности, в марте.
Шольц отметил, что Украина получила разрешение использовать поставляемое Германией оружие только для ударов по районам России, граничащим с Харьковской областью, для того, чтобы воспрепятствовать российским трансграничным обстрелам Харькова.
Олаф Шольц также заверил, что Германия не будет направлять своих военных в Украину.
Он подчеркнул необходимость поддержания процессов, которые приведут к миру.
Словакия грозит Украине „ответными мерами“ из-за прекращения транзита российской нефти
Братислава пригрозила Киеву, что применит „ответные меры“ из-за прекращения транзита нефти российской компании „Лукойл“, сообщает „РБК-Украина“.
Президент Словакии Питер Пеллегрини подверг критике отказ Украины транспортировать российскую нефть, а министр обороны Роберт Калиняк заявил, что Украина „многим рискует“.
Пеллегрини напомнил, что Словакия помогла Украине с реверсом газа и помогает со снабжением электроэнергией.
„Если ситуация не улучшится, нам придется реагировать“, — сказал он, добавив, что Словакия не заслуживает такого отношения со стороны Украины.
На прошлой неделе Украина прекратила транзит нефти российской компании „Лукойл“ по трубопроводу „Дружба“ после того, как компания была внесена Киевом в украинский санкционный список.
Ограничения касаются только поставок нефти от „Лукойла“ из-за ужесточения украинских санкций. Поставки другой российской нефти в Словакию не прекращались, утверждает Минэкономики Словакии.
Прекращение поставок затронет работу братиславского нефтеперерабатывающего завода „Словнафт“.
Словакия и Венгрия критикуют Украину из-за отказа от транзита и угрожают Киеву судом.
В Москве взорвали машину офицера ГРУ. Следствие ищет „украинский след“. Киев свою причастность отрицает
На севере Москвы утром 24 июля взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, предположительно принадлежащий офицеру ГРУ. Взрыв произошел во дворе дома на Синявинской улице в 6:29 утра. В салоне автомобиля находилась семейная пара, сообщил телеграм-канал Mash. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что сдетонировал некий предмет, установленный в автомобиле. Как сообщил „Интерфакс“ со ссылкой на неназванный источник, взрывное устройство мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте находилось под водительским сиденьем. Пострадали два человека, владелец автомобиля и его пассажир, сообщили в Следственном комитете РФ. Пострадавших госпитализировали. Телеграм-каналы Baza и „112“, близкие к правоохранительным органам, сообщили, что в результате взрыва пострадавшему мужчине оторвало обе ступни, у женщины рваные раны лица. Их увезли в Боткинскую больницу.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил первый заказ от правительства Украины на строительство в стране завода по производству боеприпасов
Предполагается, что строительство начнется в „краткосрочной перспективе“ и будет завершено в течение нескольких лет.
Послы стран ЕС одобрили выделение Киеву 4,2 млрд евро в рамках Фонда для Украины
Комитет постоянных представителей стран Евросоюза одобрил первую регулярную выплату для Киева в 4,2 млрд евро из европейского Фонда для Украины (Ukraine Facility), сообщило венгерское председательство в Совете ЕС.
„Сегодня постпреды одобрили первый платеж (…) через Фонд для Украины, что позволяет предоставить около 4,2 млрд евро на поддержку восстановления и реконструкции Украины“, — говорится в сообщении председательства в соцсети X.
Теперь Совет ЕС в письменной форме утвердит соответствующее решение.
17 июля Еврокомиссия дала положительную оценку возможности выплаты этого транша в связи с тем, что Киев удовлетворительно выполнил девять индикаторов реформ.
Киев получит до 50 млрд евро в виде грантов и кредитов на период 2024-2027 годов в рамках Фонда для Украины.
Совет ЕС утвердил 28 февраля пакет законодательных актов, касающихся пересмотра долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы, включая положения о создании Фонда для Украины на 50 млрд евро (17 млрд евро в виде грантов и 33 млрд евро в виде кредитов).
Харьков снова был обстрелян
Под удар повторно попал Холодногорский район, пострадали шестеро мирных жителей, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о пятом „прилете“ за день и о ракетной атаке на инфраструктурный объект.
Румыния в ночь на 24 июля подняла в небо два истребителя F-16
Это произошло в связи с атакой российских беспилотников на украинские порты на Дунае. Самолеты вылетели с авиабазы в 2:19 ночи и вернулись около 4:20 утра. Кроме того, Минобороны страны решило направить группу для поиска возможных остатков упавших дронов на территории Румынии.
Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Судже в Курской области — губернатор
Украинские беспилотники ночью нанесли удар по территории промышленного предприятия в Судже Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
Пострадавших, по его словам, нет.
„Сегодня ночью украинские коптеры атаковали территорию промышленного предприятия в городе Судже. Никто из работников не пострадал“, — написал Смирнов в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате атаки повреждены технологические помещения и оборудование.
Власти сообщили о массированном обстреле дронами порта в Одесской области
Россия в ночь на среду атаковала ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области, сообщает районная военная администрация.
Согласно заявлению, был „массированный обстрел БПЛА“ типа Shahed, в результате которого портовая инфраструктура на территории города Измаил. Кроме того, было попадание в жилой пятиэтажный дом в Измаиле, есть пострадавшие — госпитализированы три человека.
Глава областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что двое из них госпитализировали в средней степени тяжести, еще одна пострадавшая получила медицинскую помощь на месте.
По данным Кипера, произошло разрушение нескольких зданий припортовой инфраструктуры, был пожар.
В Одесской области в 1:38 объявили воздушную тревогу, она была отменена в 3:44. Воздушные силы ВСУ сообщали о налете дронов-камикадзе. Российские военные не комментировали удар по Одесской области.
По материалам Meduza и BBC News Русская служба.
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