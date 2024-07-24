ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (882-й день) | Шольц: Германия не будет отменять ограничения на обстрелы российской территории

Шольц: Германия не будет отменять ограничения на обстрелы российской территории

Германия не собирается отменять ограничения на удары по российской территории немецким оружием, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, Берлин не хочет делать шагов, которые могут привести к эскалации.

„Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это необходимо, и все наши решения взвешены, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО“, - цитируют Шольца DieWeltи DeutscheWelle.

По словам канцлера, Германия ясно разъяснила, какие типы вооружений она может передавать Украине, а какие не может.

Немецкий канцлер уже много месяцев отказывается передать Украине дальнобойные системы TAURUS, несмотря на просьбы Киева.

„Невозможно поставлять вооружение очень большой дальности и не думать о том, как его контролировать. А контроль возможен только при участии немецких солдат, что абсолютно исключено“, - заявил он, в частности, в марте.

Шольц отметил, что Украина получила разрешение использовать поставляемое Германией оружие только для ударов по районам России, граничащим с Харьковской областью, для того, чтобы воспрепятствовать российским трансграничным обстрелам Харькова.

Олаф Шольц также заверил, что Германия не будет направлять своих военных в Украину.

Он подчеркнул необходимость поддержания процессов, которые приведут к миру.

Словакия грозит Украине „ответными мерами“ из-за прекращения транзита российской нефти

Братислава пригрозила Киеву, что применит „ответные меры“ из-за прекращения транзита нефти российской компании „Лукойл“, сообщает „РБК-Украина“.

Президент Словакии Питер Пеллегрини подверг критике отказ Украины транспортировать российскую нефть, а министр обороны Роберт Калиняк заявил, что Украина „многим рискует“.

Пеллегрини напомнил, что Словакия помогла Украине с реверсом газа и помогает со снабжением электроэнергией.

„Если ситуация не улучшится, нам придется реагировать“, — сказал он, добавив, что Словакия не заслуживает такого отношения со стороны Украины.