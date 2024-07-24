Правдива ли история о флешмобе, в рамках которого вдовы кладут в гробы украинских военных телефоны с пауэрбанками?

9 июля 2024 года в сети распространилось видео, в котором рассказывалось о том, как вдовы украинских военных стали класть в гробы своих мужей телефоны с пауэрбанками, чтобы потом написать супругу сообщение о победе над Россией. Утверждалось, что флешмоб запустила модель Тамара Кравченко, похоронившая убитого на войне мужа в июне 2024 года. О необычной акции рассказали, в частности, Telegram-каналы „БАТАЛЬОН“ (260 000 просмотров на момент написания этого разбора), „КБ“ (243 000), Colonelcassad (233 000), „Мир Михаила Онуфриенко“ (223 000) и „Дядя Слава“ (189 000).

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55-секундный ролик, который распространяли блогеры и пользователи соцсетей, сопровождается логотипом СМИ (или канала), якобы снявшего сюжет о флешмобе.

„Проверено“ воспользовалось обратным поиском Google по изображению, однако не обнаружило СМИ, которое использует такой логотип. Все ссылки с подобным изображением ведут на то же самое видео про флешмоб. Обнаружить публикации авторитетных украинских изданий об этой акции также не удалось.

В ролике упоминается Instagram-модель по имени Тамара Кравченко, которая якобы запустила флешмоб. „Проверено“ не смогло найти такую модель, единственное её упоминание — всё те же посты различных Telegram-каналов и пророссийских сайтов про акцию украинских вдов с телефонами. В самом видео показана фотография некоей женщины — её и представляют как Тамару Кравченко.

Найти первоисточник снимка и установить личность изображённой на нём женщины не удалось. Однако фактчекеры из проекта „Ґвара Медіа“ по деталям интерьера выяснили, что сделана фотография не в Украине, а в России. Точно так же оформлено одно из помещений в развлекательном комплексе „Казино Сочи“, расположенном в Краснодарском крае, недалеко от курортов Красной Поляны.

Самая ранняя публикация этого видео, которую нашло „Проверено“, — пост в Telegram-канале Vadym Sava (6000), размещённый 9 июля в 15:08 по московскому времени.