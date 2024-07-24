Стали известны спортсмены, которые будут нести эстонский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает традицию, заложенную на Олимпийских играх в Токио, когда мужчина и женщина одновременно несут флаг одной страны. Эстонский олимпийский комитет выбрал знаменосцами на церемонии открытия Пярнат, участвующую в своих третьих Олимпийских играх, и дебютирующего на Олимпиаде дзюдоиста Кальюлайда.

„Для меня большая честь нести флаг Эстонии. Церемония открытия в Париже будет значительно отличаться от церемонии в Токио, это особенное событие, так как мы будем плыть по Сене, и зрители будут нас поддерживать. На Олимпиаде в Токио мы маршировали перед пустыми трибунами. С нетерпением жду этого нового опыта“, — сказал Пярнат.

29-летний Кальюлайд примет участие в соревнованиях 31 июля. „Для меня большая честь нести флаг Эстонской Республики. Церемония открытия обязательно будет очень захватывающим мероприятием“, – сказал он.

По словам руководителя эстонской делегации Мартти Раю, знаменосцами были выбраны спортсмены, достигшие выдающихся результатов и укрепившие позицию Эстонии среди других стран. „С момента обретения независимости эстонское дзюдо было представлено на всех летних Олимпийских играх. Более того, наши дзюдоисты возвращались с тремя медалями. Лучница ранее не несла флаг Эстонии на церемонии открытия, но это вид спорта, который уже несколько олимпийских циклов подряд присутствует в программе с участием Эстонии. Надеюсь, что Пярнат и Кальюлайд с гордостью пронесут эстонский флаг на церемонии открытия, и это также станет для них мотивацией достичь хороших результатов“, — сказал Раю.

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа. В сборной Эстонии 25 спортсменов и лошадь.

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