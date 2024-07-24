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24.07.2024, 15:56

ФОТО и ВИДЕО | Европейский фестиваль диск-гольфа: команда Таттар вышла в полуфинал звездного турнира, а победителями стали американцы

 
Кристин Таттар
Кристин Таттар
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Программа Европейского фестиваля диск-гольфа на Таллиннском певческом поле началась в среду с выступления суперзвезд в уникальном в мире командном формате соревнований. Трансляцию в записи и фотографии смогут увидеть только подписчики Delfi.

В командном зачете принимают участие 24 игрока из восьми команд, в каждой по двое мужчин и одна женщина. Соревнования пройдут в формате плей-офф, то есть турнир начнется с четвертьфинала. Затем пройдут полуфиналы и финал. Кристин Таттар, Сильвер Лятт и Альберт Тамм будут представлять сборную Эстонии.

Игроки, принадлежащие к абсолютной мировой элите, составят достойную конкуренцию нашей сборной. В Таллинне выступят топовые американские спортсмены Мисси Ганнон, Пол Макбет, Калвин Хеймбург, Рики Высоцкий, Гэннон Бур, а также сильные европейские диск-гольфисты, многие из которых также участвовали в прошлогоднем чемпионате Европы.

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