ФОТО и ВИДЕО | Европейский фестиваль диск-гольфа: команда Таттар вышла в полуфинал звездного турнира, а победителями стали американцы

В командном зачете принимают участие 24 игрока из восьми команд, в каждой по двое мужчин и одна женщина. Соревнования пройдут в формате плей-офф, то есть турнир начнется с четвертьфинала. Затем пройдут полуфиналы и финал. Кристин Таттар, Сильвер Лятт и Альберт Тамм будут представлять сборную Эстонии.