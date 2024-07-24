ВИДЕО | Олимпиада-2024: Марк Пубиль из Испании – автор первого гола на футбольном турнире

На 29-й минуте Гомес выполнил подачу со штрафного, Руис поборолся и сделал скидку на дальнюю штангу, а Пубиль набежал и с близкого расстояния отправил мяч в ворота.

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