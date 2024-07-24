24.07.2024, 16:42
ВИДЕО | Олимпиада-2024: Марк Пубиль из Испании – автор первого гола на футбольном турнире
ФОТО: | Scanpix
Автором первого гола на олимпийском футбольном турнире стал защитник сборной Испании Марк Пубиль.
В первом матче группового этапа летних Олимпийских игр — 2024 сборная Узбекистана проиграла команде Испании (1:2).
На 29-й минуте Гомес выполнил подачу со штрафного, Руис поборолся и сделал скидку на дальнюю штангу, а Пубиль набежал и с близкого расстояния отправил мяч в ворота.
В конце первого тайма нападающий Узбекистана Шомуродов сравнял счёт, реализовав пенальти. На 62-й минуте Серхио Гомес вывел Испанию вперёд.
Турнирная таблица:
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