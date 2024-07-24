24.07.2024, 22:08
Площадь Европы возле Киевского вокзала в Москве переименовали в площадь Евразии
ФОТО: | REUTERS/ Scanpix
Площадь Европы у Киевского вокзала в Москве переименована в площадь Евразии. Постановление 24 июля подписал мэр столицы Сергей Собянин, пишет Фонтанка.ру.
Бывшая ныне площадь Европы расположена вдоль Бережковской набережной в районе Дорогомилово. Площадь была создана в Москве в рамках российско-бельгийского проекта и свое название получила осенью 2002 года.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.