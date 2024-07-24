Площадь Европы возле Киевского вокзала в Москве переименовали в площадь Евразии

Бывшая ныне площадь Европы расположена вдоль Бережковской набережной в районе Дорогомилово. Площадь была создана в Москве в рамках российско-бельгийского проекта и свое название получила осенью 2002 года.

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