За рубежом
24.07.2024, 22:08

Площадь Европы возле Киевского вокзала в Москве переименовали в площадь Евразии

 
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Maxim Shemetov | REUTERS/ Scanpix

Площадь Европы у Киевского вокзала в Москве переименована в площадь Евразии. Постановление 24 июля подписал мэр столицы Сергей Собянин, пишет Фонтанка.ру.

Бывшая ныне площадь Европы расположена вдоль Бережковской набережной в районе Дорогомилово. Площадь была создана в Москве в рамках российско-бельгийского проекта и свое название получила осенью 2002 года.

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