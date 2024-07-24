На SUP-досках в РФ: пророссийский активист из „Антифашистов Прибалтики“, вероятно, увез с собой дочь

В МИД порталу Delfi также подтвердили, что проинформированы об этом случае. „Мы находимся в тесном контакте с ответственными службами Латвии и матерью ребенка. Министерство находится на постоянной связи с матерью ребенка и предоставляет ей всю возможную поддержку“, - сообщила пресс-секретарь ведомства Диана Эглите.

Отцом пропавшей Моники Букайне является пророссийский активист Станислав Букайн. В октябре 2023 года ему было предъявлено обвинение в руководстве организацией (и одноименным Telegram-каналом) „Антифашисты Прибалтики“ и участии в совершенных ею преступлениях. За это Букайну грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Позже он вышел на свободу под залог.

Для того, чтобы по возможности скорее разрешить ситуацию, Госполиция проводит необходимые мероприятия в тесном взаимодействии со службами внутренних дел, подчеркнула Гравите. Кроме того, информация была передана Министерству юстиции и Министерству иностранных дел (МИД), которые занимаются решением этого вопроса в рамках своей компетенции.

По словам представителя Госполиции, сразу после того, как была получена информация о случившемся, службы провели все необходимые действия: ребенок объявлен в международный розыск, в базу данных Интерпола включено соответствующее сообщение, а российская сторона по каналам Интерпола получила запрос о местонахождении ребенка и решений, которые приняты в его отношении.

„Известно, что мужчина вместе с ребенком незаконно пересек границу Латвии с Россией, что было зафиксировано Госпогранохраной, которая также начала уголовный процесс. Оба человека задержаны в России“, - подтвердила Гравите.

В социальной сети Facebook организация Bezvests.lv сообщила , что 21 июля отец Моники не вернул ее на место постоянного жительства и, вероятно, увез ее в направлении России на автомобиле Alfa Romeo серого цвета.

По словам Эглите, МИД обратился к российской стороне с требованием предоставить точную информацию и предпринять необходимые шаги, чтобы упомянутые граждане Латвии вернулись в страну.

„Ноты были направлены по дипломатическим каналам в Риге и Москве, также мы связались с российской стороной как по телефону в Риге, так и в Москве. Сейчас мы ждем реакции российской стороны, надеясь, что они поймут ситуацию, не будут ее политизировать и предпримут необходимые шаги, чтобы ребенок вернулся домой, в безопасность, к своему законному представителю - маме“, - отметила Эглите.

Пресс-секретарь МИД также подчеркнула, что это первый случай в этом году с вывозом ребенка в Россию, попавший в поле зрения ведомства. В 2023 году был один случай вывоза ребенка в Беларусь, но его успешно вернули в Латвию.

Это уже не первый случай незаконного пересечения границы Латвии и России по воде. Так, в конце прошлого года объявленный в розыск экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов получил политической убежище в России. Он пересек границу Европейского союза с РФ вплавь — в гидрокостюме.

Станислав Букайн занимался общественно-политической деятельностью в течение последних 10 лет. В 2014 году основанная им организация GVD Baltija собирала пожертвования для жителей Украины, пострадавших в результате боевых действий в Донбассе. Полиция безопасности, однако, пришла к выводу, что средства планировалось направить на финансирование пророссийских боевиков. В помещениях общества был проведен обыск, сам Букайн - задержан. Позже он утверждал, что сотрудники ПБ его избивали.

В 2015 году GVD Baltija пыталась организовать несколько массовых мероприятий в Риге, но городские власти не давали разрешения на их проведение. За год Букайна задерживали еще как минимум дважды, в том числе в связи с конфликтом на выставке „Люди Майдана“. До 2017 года GVD Baltija продолжала вести активную деятельность, протестуя против реформы русских школ и обещая позвать на помощь бойцов из Донбасса.

После небольшого перерыва имя Букайна снова появилось в новостях в 2023 году. Он стал одним из шестерых предполагаемых руководителей и активных участников организации „Антифашисты Прибалтики“. 20 октября латвийская Прокуратура предъявила Татьяне Андриец, Александру Жгуну, Станиславу Букайну, Сергею Васильеву, Виктории Матуле и Роману Самулю обвинение в руководстве преступной организацией или участии в ее преступлениях. На тот момент трое из них - Васильев, Самуль и Матуле - находились за пределами Латвии.

По данным Службы госбезопасности, в ноябре 2021 года группа лиц, называющих себя „Антифашистами Прибалтики“, начала проводить и координировать деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, используя специально созданные для этого группы в Telegram. На каналах регулярно публиковались призывы к сбору информации о латвийских государственных служащих, сотрудниках органов государственного управления, государственной безопасности, должностных лицах вооруженных сил Латвии, гражданах Латвии, воюющих на стороне Украины.

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