Кулеба в Китае: Киев готов к переговорам с Россией „на определенном этапе“
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Китае заявил, что Киев готов к переговорам с Россией „на определенном этапе“, если Москва будет готова к „добропорядочным“ переговорам, но пока такой готовности со стороны России нет. Об этом пишет BBC News Русская служба.
Министр иностранных дел Украины более трех часов вел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И в рамках поездки в КНР с целью обсуждения путей достижения „справедливого мира“ в войне с Россией, пишет BBC News Русская служба.
Дмитрий Кулеба — самый высокопоставленный украинский чиновник, посетивший Китай после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, которое Пекин публично не осудил.
„Переговоры завершились. В общей сложности они продолжались более трех часов, дольше, чем планировалось. Это был очень глубокий и конкретный разговор“, — сообщил Reuters украинский источник в делегации.
Во вступительном слове в начале встречи Кулеба заявил, что ожидает „тщательных и предметных переговоров по двусторонним отношениям, международной повестке дня и, самое главное, пути к миру“.
„Я убежден, что справедливый мир в Украине отвечает стратегическим интересам Китая, а роль Китая как глобальной силы, выступающей за мир, очень важна“, — сказал Кулеба.
Российские СМИ сообщили со ссылкой на представительницу китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, что Кулеба заявил о готовности Украины вести переговоры с Россией.
„Украина придает большое значение мнению Китая и внимательно изучила консенсус из шести пунктов КНР и Бразилии по политическому урегулированию конфликта. Украинская сторона хочет и готова вести переговоры с Россией“, — цитируют ее „Ведомости“ со ссылкой на китайские СМИ.
Однако Reuters и украинские СМИ сообщают, ссылаясь на заявление МИД Украины, что Кулеба сказал главе китайского внешнеполитического ведомства Ван И, что Киев готов на переговоры „на определенном этапе“ при условии готовности Москвы к „добропорядочным переговорам“, чего пока нет.
„Дмитрий Кулеба доказал последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается“, — говорится в заявлении МИД Украины.
Кулеба заявил, что „российская агрессия разрушила мир и затормозила развитие, а каждый новый день войны влечет за собой новые нарушения гуманности и дальнейшую эрозию справедливости. Поэтому нужно завершить войну против Украины, восстановить мир и ускорить восстановление нашего государства“.
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