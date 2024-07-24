Кулеба в Китае: Киев готов к переговорам с Россией „на определенном этапе“

Министр иностранных дел Украины более трех часов вел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И в рамках поездки в КНР с целью обсуждения путей достижения „справедливого мира“ в войне с Россией, пишет BBC News Русская служба.

Дмитрий Кулеба — самый высокопоставленный украинский чиновник, посетивший Китай после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, которое Пекин публично не осудил.

„Переговоры завершились. В общей сложности они продолжались более трех часов, дольше, чем планировалось. Это был очень глубокий и конкретный разговор“, — сообщил Reuters украинский источник в делегации.

Во вступительном слове в начале встречи Кулеба заявил, что ожидает „тщательных и предметных переговоров по двусторонним отношениям, международной повестке дня и, самое главное, пути к миру“.

„Я убежден, что справедливый мир в Украине отвечает стратегическим интересам Китая, а роль Китая как глобальной силы, выступающей за мир, очень важна“, — сказал Кулеба.

Российские СМИ сообщили со ссылкой на представительницу китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, что Кулеба заявил о готовности Украины вести переговоры с Россией.

„Украина придает большое значение мнению Китая и внимательно изучила консенсус из шести пунктов КНР и Бразилии по политическому урегулированию конфликта. Украинская сторона хочет и готова вести переговоры с Россией“, — цитируют ее „Ведомости“ со ссылкой на китайские СМИ.

Однако Reuters и украинские СМИ сообщают, ссылаясь на заявление МИД Украины, что Кулеба сказал главе китайского внешнеполитического ведомства Ван И, что Киев готов на переговоры „на определенном этапе“ при условии готовности Москвы к „добропорядочным переговорам“, чего пока нет.