Мнение
24.07.2024, 15:02

МНЕНИЕ | Свет предал центристов или центристы предали свои идеалы?

 
Теперь Владимир Свет и Михаил Кылварт по разную сторону баррикад.
Теперь Владимир Свет и Михаил Кылварт по разную сторону баррикад.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

За переходом Владимира Света в стан социал-демократов последовали ставшие уже традиционными обвинения со стороны его бывших однопартийцев, пишет Марк Герассименко, член правления Ида-Вируского отделения социал-демократов и член программной комиссии СДПЭ.

Один депутат центристов уже успел навесить на Света ярлык „двуликого Януса“, лидер партии Михаил Кылварт в свою очередь поспешил рассказать журналистам о глубоком разочаровании в бывшем соратнике. В реальности же у избирателей и членов Центристской партии есть причина быть разочарованными скорее в самом Кылварте. Почему? Ответ прост: Центристская партия совершила метаморфозу из леволиберальной партии в правоконсервативную, которая повторяет как попугай высказывания EKRE, Isamaa и даже “Правых“.

Речь не идет лишь о флирте центристов с EKRE, о котором говорил и сам Свет. Да, странно наблюдать, как всего-то пять лет назад критиковавший Ратаса за сотрудничество с EKRE Кылварт сам развивает бизнес-отношения с семейной фирмой Хельме как в Таллинском горсобрании, при совместном сборе подписей под вотумом недоверия членам правительства, так и во время выборов заместителей спикера Рийгикогу.

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