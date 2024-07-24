МНЕНИЕ | Свет предал центристов или центристы предали свои идеалы?
За переходом Владимира Света в стан социал-демократов последовали ставшие уже традиционными обвинения со стороны его бывших однопартийцев, пишет Марк Герассименко, член правления Ида-Вируского отделения социал-демократов и член программной комиссии СДПЭ.
Один депутат центристов уже успел навесить на Света ярлык „двуликого Януса“, лидер партии Михаил Кылварт в свою очередь поспешил рассказать журналистам о глубоком разочаровании в бывшем соратнике. В реальности же у избирателей и членов Центристской партии есть причина быть разочарованными скорее в самом Кылварте. Почему? Ответ прост: Центристская партия совершила метаморфозу из леволиберальной партии в правоконсервативную, которая повторяет как попугай высказывания EKRE, Isamaa и даже “Правых“.