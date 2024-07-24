МНЕНИЕ | Свет предал центристов или центристы предали свои идеалы?

Один депутат центристов уже успел навесить на Света ярлык „двуликого Януса “, лидер партии Михаил Кылварт в свою очередь поспешил рассказать журналистам о глубоком разочаровании в бывшем соратнике . В реальности же у избирателей и членов Центристской партии есть причина быть разочарованными скорее в самом Кылварте. Почему? Ответ прост: Центристская партия совершила метаморфозу из леволиберальной партии в правоконсервативную, которая повторяет как попугай высказывания EKRE, Isamaa и даже “Правых“.

Речь не идет лишь о флирте центристов с EKRE, о котором говорил и сам Свет. Да, странно наблюдать, как всего-то пять лет назад критиковавший Ратаса за сотрудничество с EKRE Кылварт сам развивает бизнес-отношения с семейной фирмой Хельме как в Таллинском горсобрании, при совместном сборе подписей под вотумом недоверия членам правительства, так и во время выборов заместителей спикера Рийгикогу.