24.07.2024, 12:47
Умер депутат Силламяэского горсобрания Михаил Соколов
ФОТО: Erakogu
На 69-м году жизни после продолжительной болезни скончался Михаил Соколов. Он был членом центристской фракции горсобрания Силламяэ с 2013 года.
Михаил Соколов долгие годы работал председателем квартирного товарищества, был всегда активным и неравнодушным депутатом. В горсобрании Силламяэ работал заместителем председателя правовой комиссии, а с 2021 года - заместителем председателя комиссии по развитию.
Похороны Соколова пройдут в субботу, 27 июля, о месте и времени будет сообщено дополнительно в фейсбук-группе Силламяэского отделения центристской партии.
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