Умер депутат Силламяэского горсобрания Михаил Соколов

Михаил Соколов долгие годы работал председателем квартирного товарищества, был всегда активным и неравнодушным депутатом. В горсобрании Силламяэ работал заместителем председателя правовой комиссии, а с 2021 года - заместителем председателя комиссии по развитию.

Похороны Соколова пройдут в субботу, 27 июля, о месте и времени будет сообщено дополнительно в фейсбук-группе Силламяэского отделения центристской партии.

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