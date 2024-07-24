Новости Ида-Вирумаа
24.07.2024, 12:47

Умер депутат Силламяэского горсобрания Михаил Соколов

 
Михаил Соколов скончался в 68 лет
Михаил Соколов скончался в 68 лет
ФОТО: Erakogu

На 69-м году жизни после продолжительной болезни скончался Михаил Соколов. Он был членом центристской фракции горсобрания Силламяэ с 2013 года.

Михаил Соколов долгие годы работал председателем квартирного товарищества, был всегда активным и неравнодушным депутатом. В горсобрании Силламяэ работал заместителем председателя правовой комиссии, а с 2021 года - заместителем председателя комиссии по развитию.

Похороны Соколова пройдут в субботу, 27 июля, о месте и времени будет сообщено дополнительно в фейсбук-группе Силламяэского отделения центристской партии.

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