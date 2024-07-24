„Роза села, чтобы Руби могла пойти, чтобы Камала могла побежать“: классный мем про выборы в США

Очень классный именно с точки зрения языка мем. Дословно: „Роза села/сидела, чтобы Руби могла пойти, чтобы Камала могла побежать“. В последнем глаголе — игра слов. Это одновременно и „могла побежать“ (показана как бы градация, усиление, постепенная победа равенства по нарастающей), и отсылка к выражению to run for presidency — выдвигаться в президенты.

Мем появился после того, как Джо Байден призвал своих сторонников поддержать вице-президента Камалу Харрис (темнокожую женщину с южноазиатскими корнями) в качестве кандидата на пост президента.

Роза, которая „сидела“, — это Роза Паркс, одна из основательниц движения за права темнокожих граждан США, ставшая, по сути, международным символом сопротивления расовой сегрегации. Роза стала известна, когда в 1955 году во время поездки на автобусе в городе Монтгомери, штат Алабама, отказалась по требованию водителя уступить своё место белому пассажиру в секции автобуса для цветных. Общественная реакция на арест Паркс привела к бойкоту автобусных линий города.

Руби, которая „смогла пойти“, — это афроамериканка Руби Бриджес, которая ребенком ходила в школу для белых в Новом Орлеане. Маленькую Руби зачислили туда по результатам тестов. В школе ее всячески унижали, бросались в нее вещами, обзывались, родители забирали из школы детей, одна женщина грозилась ее отравить, а другая — клала чёрную куклу в гроб и устраивала протесты около школы. По словам самой Руби, это было еще страшнее, чем всё то, что ей обычно кричали. Президент США Дуайт Эйзенхауэр даже приставил к Руби федеральных маршалов — для ее охраны. Отец Руби потерял работу, бабушки и дедушки лишились земли в Миссисипи. Впрочем, пока одна часть общества их травила, другая — помогала. А одна белая девочка в возрасте пяти лет нарушила бойкот на посещение школы после прихода туда Руби.

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