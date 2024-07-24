На Олимпиаде-2024 в Париже стартовал мужской турнир по футболу

Официальное открытие Олимпийских игр-2024 состоится в пятницу, 26 июля. Однако старт олимпийским соревнованиям будет дан сегодня, 24 июля.

Кроме Парижа, соревнования состоятся в Бордо, Марселе, Лионе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене.

Всего в олимпийском футбольном турнире примут участие 16 сборных, которые образовали 4 группы. Из каждого квартета в следующий раунд выйдут две сборные. Начиная с четвертьфинала команды будут играть на вылет.

Группа А

Гвинея – Новая Зеландия 1:2

Франция – США 3:0

Группа В

Аргентина – Марокко 2:2

Ирак – Украина 1:2

Группа С

Узбекистан – Испания 1:2

Египет – Доминиканская Республика 0:0

Группа D

Япония – Парагвай 5:0

Мали – Израиль 1:1

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