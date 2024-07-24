На Олимпиаде-2024 в Париже стартовал мужской турнир по футболу
В среду, 24 июля, состоялись матчи 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года.
Официальное открытие Олимпийских игр-2024 состоится в пятницу, 26 июля. Однако старт олимпийским соревнованиям будет дан сегодня, 24 июля.
Кроме Парижа, соревнования состоятся в Бордо, Марселе, Лионе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене.
Всего в олимпийском футбольном турнире примут участие 16 сборных, которые образовали 4 группы. Из каждого квартета в следующий раунд выйдут две сборные. Начиная с четвертьфинала команды будут играть на вылет.
Группа А
Гвинея – Новая Зеландия 1:2
Франция – США 3:0
Группа В
Аргентина – Марокко 2:2
Ирак – Украина 1:2
Группа С
Узбекистан – Испания 1:2
Египет – Доминиканская Республика 0:0
Группа D
Япония – Парагвай 5:0
Мали – Израиль 1:1
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