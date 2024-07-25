МЕНЮ | Что предлагали эстонским спортсменам в самолете сборной СССР по пути на Олимпийские игры 1956 года в Мельбурне?

Помимо соревнований и культурной программы, Олимпиада — это еще и повседневная жизнь спортсменов: проживание, поездки к местам проведения соревнований и, конечно же, питание.

В различных культурных пространствах наши олимпийские спортсмены сталкивались с разным ассортиментом: от дегустации вина в Париже сто лет назад до закусок из курицы в Пекине на последних Зимних Олимпийских играх. В результате эстонские спортсмены часто задумывались о том, чтобы в целях экономии и предотвращения казусов из-за экзотической специфики брать с собой собственные сухпайки. Например, спортсменам, отправлявшимся на Зимние игры 1936 года в Гармиш-Партенкирхене, советовали взять с собой эстонский сыр, сало, масло, кильку и т. д.

В составе сборной Советского Союза на Олимпиаде 1956 года было несколько эстонцев, как среди спортсменов, так и среди тренеров. Большая часть делегации отправилась на другой конец света из Ташкента. В Янгоне (Рангуне) в Мьянме (тогда Бирма) они пересели с Ту-104 на самолеты западной авиакомпании Pan American World Airways. Даже сохранился специальный экземпляр меню для борца нашей сборной Арво Мыттуса, отправившегося на Олимпиаду в качестве запасного. Для советских спортсменов было подготовлено специальное меню с приветствиями, где основным блюдом было филе миньон из говяжьей вырезки.

На обратном пути у олимпийской делегации было больше времени, и они, вместе с болгарскими и чехословацкими спортсменами, воспользовались большим круизным лайнером „Грузия“. Путешествие, длившееся почти три недели, завершилось во Владивостоке. Дальше олимпийскую команду ждало еще многодневное путешествие домой на поезде.