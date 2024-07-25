Олимпиадa
25.07.2024, 08:43

МЕНЮ | Что предлагали эстонским спортсменам в самолете сборной СССР по пути на Олимпийские игры 1956 года в Мельбурне?

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Эстонские олимпийцы на борту судна „Грузия“, возвращающегося с Олимпийских игр в Мельбурне 1956
Эстонские олимпийцы на борту судна „Грузия“, возвращающегося с Олимпийских игр в Мельбурне 1956
ФОТО: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum

Первые эстонские спортсмены уже в Париже! Остальные прибудут в соответствии со своим расписанием соревнований — прошли те времена, когда на Олимпиаду ездили единой делегацией.

Помимо соревнований и культурной программы, Олимпиада — это еще и повседневная жизнь спортсменов: проживание, поездки к местам проведения соревнований и, конечно же, питание.

В различных культурных пространствах наши олимпийские спортсмены сталкивались с разным ассортиментом: от дегустации вина в Париже сто лет назад до закусок из курицы в Пекине на последних Зимних Олимпийских играх. В результате эстонские спортсмены часто задумывались о том, чтобы в целях экономии и предотвращения казусов из-за экзотической специфики брать с собой собственные сухпайки. Например, спортсменам, отправлявшимся на Зимние игры 1936 года в Гармиш-Партенкирхене, советовали взять с собой эстонский сыр, сало, масло, кильку и т. д.

Меню олимпийской делегации 1956 года от авиакомпании Pan American World Airway
Меню олимпийской делегации 1956 года от авиакомпании Pan American World Airway

Меню олимпийской делегации 1956 года от авиакомпании Pan American World Airway

В составе сборной Советского Союза на Олимпиаде 1956 года было несколько эстонцев, как среди спортсменов, так и среди тренеров. Большая часть делегации отправилась на другой конец света из Ташкента. В Янгоне (Рангуне) в Мьянме (тогда Бирма) они пересели с Ту-104 на самолеты западной авиакомпании Pan American World Airways. Даже сохранился специальный экземпляр меню для борца нашей сборной Арво Мыттуса, отправившегося на Олимпиаду в качестве запасного. Для советских спортсменов было подготовлено специальное меню с приветствиями, где основным блюдом было филе миньон из говяжьей вырезки.

На обратном пути у олимпийской делегации было больше времени, и они, вместе с болгарскими и чехословацкими спортсменами, воспользовались большим круизным лайнером „Грузия“. Путешествие, длившееся почти три недели, завершилось во Владивостоке. Дальше олимпийскую команду ждало еще многодневное путешествие домой на поезде.

Эстонские олимпийцы на борту „Грузии“ возвращаются с Игр 1956 года в Мельбурне: 1. Йоханнес Коткас, 2. Эльмар Мартин, 3. Арво Мыттус, 4. Эндель Саар, 5. Бруно Юнк, 6. Уно Палу, 7. Эдгар Пуусепп.
Свидетельство от Нептуна тренеру по борьбе Эдгару Пуусеппу о пересечении экватора 22.10.1956.

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