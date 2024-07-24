В Непале разбился самолет авиакомпании Saurya Air. Погибли по меньшей мере 18 человек

По предварительным данным, на месте крушения обнаружено 18 тел, пишет BBC News Русская служба со ссылкой на Kathmandu Post.

В самолете, совершавшем пробный полет, находились 17 технических сотрудников Saurya Airline и два члена экипажа.

Самолет разбился вскоре после взлета с взлетно-посадочной полосы около 11:00 по местному времени (примерно 8:30 мск). Он должен был вылететь в Покхару.

На опубликованных в интернете видеокадрах видно, что самолет охвачен огнем и дымом. После инцидента на место были направлены пожарные машины и кареты скорой помощи.

Спасательным службам удалось достать из-под обломков 37-летнего капитана судна, которого отправили в больницу.

Представитель полиции Дан Бахадур Карки подтвердил Непальской службе Би-би-си факт гибели людей, добавив, что пилот находится на лечении с травмами.

Как сообщается на сайте компании, Saruya Airlines выполняет рейсы по пяти маршрутам в Непале, ее парк состоит из трех самолетов Bombardier CRJ-200.

Непал не раз критиковали за низкий уровень безопасности полетов.

В январе 2023 года по меньшей мере 72 человека погибли в результате крушения самолета авиакомпании Yeti Airlines, вызванного, как впоследствии оказалось, ошибками пилотов.