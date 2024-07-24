Пытки и ямы: как дезертиров из армии РФ возвращают на фронт

Самая распространенная мера - сажают в большую яму под открытым небом, туда отправляют за различные „проступки“: употребление алкоголя, конфликты с начальством, самовольное оставление части. „Бывает, что за отказ воевать человека сажают в подвал - обычно где-то в заброшенных зданиях, например в школе или больнице. Там их пытают. Один месяц в такой „камере“ в нечеловеческих условиях - человек пойдет куда угодно“, - говорит Чувиляев.

В некоторых случаях дезертировавшим россиянам приходится скрываться на оккупированных территориях, говорит Чувиляев. Он описывает этот период, как один из самых опасных - если поймают, то такого человека пытают, чтобы вернуть обратно на фронт.

„Всех так или иначе принуждали подписывать контракт. Мобилизованных все меньше , потому что многие уже просто погибли. Стараются бежать все, потому что чаще всего два варианта: либо сдохнут, либо будет уголовное дело“, - говорит правозащитник.

За самовольное оставление части в некоторых случаях суды назначают только условные сроки. Такая мера наказания позволяет начальству в российской армии отправлять дезертиров обратно на фронт, объясняет представитель движения „Идите лесом“ Иван Чувиляев. По его словам, около 70% обратившихся к их организации за помощью в этом году - контрактники.

Из 8 тысяч уголовных дел за побег из армии больше всего приходится на самовольное оставление части (88%), реже встречаются приговоры по статьям за неисполнение приказа (6%) и дезертирство (3%). Такие данные опубликовало издание „Медиазона“ в апреле 2024 года, изучив картотеку уголовных дел российских судов.

Помогают российским дезертирам в движении „Идите лесом “ . С помощью правозащитников DW смогла связаться с одним из бывших российских военных, который рассказал о своем пути за границу и настроениях в войсках РФ.

За два года полномасштабной войны в Украине в российские суды поступило больше 8 тысяч дел за самовольное оставление воинской части и дезертирство. Причем количество таких дел за последний год увеличилось в пять раз по сравнению с 2022 годом - в месяц выносят по 700 приговоров, показывает исследование издания „Медиазона“.

Среди тех, кто решился на побег, много раненых - сбежать из госпиталя легче всего. Показательной может быть история преподавателя игры на гитаре и инвалида 3-й группы Владимира Фролова. Уроженца города Ясиноватая в Донецкой области Украины мобилизовали в российскую армию в 2022 году, подписывать контракт он отказывался. За два года мужчина несколько раз попадал в госпиталь из-за ранений на фронте, а когда его в очередной раз попытались вернуть обратно, он сбежал. В 2024 года родные Фролова узнали, что дезертировавшего мужчину поймали и держат в подвале. Там, по словам жены мобилизованного, его пытали, чтобы заставить подписать контракт с Минобороны РФ, а в апреле мужчину перевели в штурмовую бригаду. В апреле она получила от военной части, к которой был приписан ее супруг, сообщение о гибели мужа.

„Посадили в комнату без кровати. Окон нет, мокрые матрасы во влажном помещении, там лежат с ВИЧ, гепатитом… Спали на полу, покушать приносили пару раз в день, вода нам не положена, хорошо хоть пацаны заносили“, - так описывает условия в Telegram-канале „Мобилизация ДНР Live“ еще один дезертир, которого отправили в подобный „подвал“. Там же можно встретить множество свидетельств об избиениях, пытках током. Тем, кто соглашался пойти в штурмовую бригаду, обещали условный срок.

„Ничто не может передать того ужаса, что там творится“

24 февраля 2022 года Михаил (имя изменено по просьбе собеседника - Ред.) проходил срочную службу в российской армии. В том году за новостями новобранец и его сослуживцы почти не следили, знали только, что началась небольшая военная кампания: „Нам даже ничего не говорили, не было похоже, что она будет полномасштабной. Все ждали, что это быстро закончится“.

Российское вторжение встретило ожесточенное сопротивление в Украине. К лету 2022 года Михаил, отслужив полгода, решил подписать контракт с армией РФ. Он объясняет, что ему понравились социальные гарантии на службе: хорошая зарплата, военная ипотека и прочие льготы.