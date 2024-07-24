Покушение на офицера ГРУ в результате взрыва автомобиля в Москве, которое он сам назвал „фейком“ — что известно

Апдейт 11:10: Жена замначальника войсковой части Андрея Торгашова заявила, что в подорванной машине был другой человек. Об этом он сообщила телеканалу 360.

По словам Майи Торгашовой, ее муж не пострадал, с ним все в порядке.

В результате взрыва автомобиля на севере Москвы тяжелые ранения получил заместитель начальника передающего радиоцентра войсковой части спутниковой связи Андрей Торгашов, утверждает ASTRA. По данным издания, ему оторвало ноги. Также при взрыве пострадала женщина. Предположительно, это жена военного.

„Коммерсант“ пишет, что пострадавший служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи. В связи с личностью пострадавшего, по данным издания, отрабатывается и версия, связанная с действиями украинских спецслужб и их агентов. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, которое в последствии могут переквалифицировать на теракт, утверждает газета.

Официальный представитель МВД Ирина Волк назвала причиной взрыва детонацию взрывного устройства, сообщает ТАСС.

„В связи с инцидентом, произошедшим на улице Синявинской в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль, пострадал его владелец и пассажир, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая“, — говорится в релизе СК.

Взрыв произошел на парковке на улице Синявинской. В результате него также повреждены еще пять припаркованных рядом автомобилей.

Как сообщают жители дома, во дворе которого произошел взрыв, в машине якобы было установлено газовое оборудование. Однако подтверждений этой информации нет. Рассматривается также версия с установкой взрывного устройства.

Согласно открытым данным, войсковая часть 33790— это 89-й центр спутниковой связи ВС РФ.