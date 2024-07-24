Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена

Вице-президент США Камала Харрис опередила экс-президента Дональда Трампа в общенациональном опросе , проведенном агентством Reuters вместе с компанией Ipsos. Харрис поддержали 44 процента респондентов, а Трампа - 42 процента. Исследование проводилось после того, как действующий глава государства Джо Байден объявил, что отказывается от борьбы за переизбрание. Результаты опроса были опубликованы во вторник, 23 июля.

56 процентов участников опроса согласились с тем, что у 59-летней Харрис „острый ум“, и что она способна „справляться с вызовами“. Про 78-летнего Трампа так думают только 49 процентов. Результат 81-летнего Байдена составлял 22 процента.

В предыдущем опросе, который проводился еще до заявления Байдена, 15-16 июля, Трамп и Харрис набрали по 44 процента. А в начале июля экс-президент опережал свою потенциальную соперницу по ноябрьским выборам на один процентный пункт.

Выход Байдена из гонки и предложение Харрис

21 июля Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США, объяснив это интересами Демократической партии и страны в целом. В качестве замены глава Белого дома предложил Камалу Харрис, выразив ей свою „полную поддержку“. Вице-президент Соединенных Штатов согласилась баллотироваться на высший государственный пост. Она пообещала „сделать все“, чтобы объединить Демпартию и нацию для победы над республиканцем Трампом.

На следующий день Харрис заявила, что заручилась поддержкой большинства делегатов Демократической партии для назначения кандидатом на предстоящих выборах. Это подтвердили СМИ. Согласно опросу AP, ее кандидатуру готовы поддержать 2500 из почти 4000 делегатов съезда демократов, который пройдет 19-22 августа в Чикаго. Для номинации достаточно 1976 голосов.

Кроме того, Харрис за 24 часа после объявления Байдена об отказе от дальнейшей борьбы собрала рекордную сумму пожертвований на свою предвыборную кампанию - 81 млн долларов.

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