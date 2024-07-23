Суровый прогноз американского издания: Эстония не выиграет ни одной медали на Олимпиаде в Париже

В тройке лидеров в 32 видах спорта, опубликованных в последнем олимпийском издании Sports Illustrated, эстонцев нет, но в то же время на медали претендуют спортсмены, которые не будут соревноваться в Париже.

В десятиборье, например, портал прогнозирует победу Дамиана Уорнера, второе место дает Лео Нейгебауэру и третье - Пирсу Лепажу, который на прошлой неделе объявил, что пропустит Олимпийские игры в Париже из-за травмы. А вот Йоханнес Эрм, занимающий второе место в мировом рейтинге сезона, как ожидается, медаль не завоюет.

Аналогичная история и с шоссейными велогонщиками. Недавнему победителю „Тур де Франс“ Тадею Погачару пророчат медаль. Поскольку Погачар снялся с соревнований в последний момент, почему бы Мадису Михкельсу не оказаться на пьедестале почета на Олимпиаде...?

В гребле, где эстонцы также являются одними из претендентов на медали, тройка лидеров предлагается Италия - Голландия - Польша. В беге на 400 метров с барьерами, где Расмус Мяги постоянно доходит до финала на последних титульных соревнованиях, медали поделят Рай Бенджамин (золото), Карстен Вархольм (серебро) и Алисон дус Сантус (бронза).

Если говорить о других видах спорта, то легенде тенниса Новаку Джоковичу долгожданного золота не светит, а первая ракетка мира, по мнению портала, останется и вовсе без медали. В мужском одиночном разряде Карлосу Алькарасу прочат первое место, Яннику Синнеру - второе, а Александру Звереву - третье. Алькарасу также пророчат первое место в парном разряде, где он выступит в паре с двукратным олимпийским чемпионом Рафаэлем Надалем. В мужском баскетболе в тройку лидеров попадет США-Сербия-Германия.

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