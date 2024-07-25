ФОТО | Был ли Петр Чайковский в Нарва-Йыэсуу? Неизвестно. Но беседку у моря с его именем наконец-то отреставрировали(1)
В Нарва-Йыэсуу закончили реконструкцию беседки Чайковского. Уже много лет она стояла с заколоченными окнами в окружении зарослей, хотя с 1997 года считается памятником старины. Два года горуправа ходатайствовала о реновации беседки в Департамент охраны памятников старины, но безуспешно. В этом году горсобрание выделило 44 000 евро как дополнительный бюджет на полный ремонт строения.
Беседку торопились привести в порядок к августу, так как она будет задействована в постановках фестиваля Hungerburg 2024.
У беседки восстановили шпиль, заменили кровельное покрытие, отремонтировали несущие конструкции и окна, покрасили стены и декоративные элементы снаружи и внутри, сделали новые лестницу, подшивку потолка и пол. Беседку решили оставить желтого цвета, какой она стояла много лет, хотя изначально, когда только ее построили, цвет был бело-голубым.
Эта беседка у моря, у старого санатория “Мереранна“, привлекает к себе особое внимание, хотя в курортном городе подобных сооружений много. Есть легенда, не подкрепленная никакими доказательствами, что именно в ней любил выпить кофе композитор Петр Чайковский.
По словам гида и историка Александра Опенко, эта беседка является по-своему символом курортного города, потому что она одна из немногих, которые сохранились, хоть и с реставрацией, но тем не менее в том же месте. „Так как в Нарва-Йыэсуу утрачено много домов в стиле резного зодчества, то сохранение этой беседки и обретение смысла для нее – что в беседке делать, как ее использовать, – безусловно, для отдыхающих и для горожан очень важно, – говорит гид. – И это просто великолепно, что городская управа нашла возможность ее реставрировать“.