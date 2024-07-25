ФОТО | Был ли Петр Чайковский в Нарва-Йыэсуу? Неизвестно. Но беседку у моря с его именем наконец-то отреставрировали

Беседку торопились привести в порядок к августу, так как она будет задействована в постановках фестиваля Hungerburg 2024.

У беседки восстановили шпиль, заменили кровельное покрытие, отремонтировали несущие конструкции и окна, покрасили стены и декоративные элементы снаружи и внутри, сделали новые лестницу, подшивку потолка и пол. Беседку решили оставить желтого цвета, какой она стояла много лет, хотя изначально, когда только ее построили, цвет был бело-голубым.

Эта беседка у моря, у старого санатория “Мереранна“, привлекает к себе особое внимание, хотя в курортном городе подобных сооружений много. Есть легенда, не подкрепленная никакими доказательствами, что именно в ней любил выпить кофе композитор Петр Чайковский.

По словам гида и историка Александра Опенко, эта беседка является по-своему символом курортного города, потому что она одна из немногих, которые сохранились, хоть и с реставрацией, но тем не менее в том же месте. „Так как в Нарва-Йыэсуу утрачено много домов в стиле резного зодчества, то сохранение этой беседки и обретение смысла для нее – что в беседке делать, как ее использовать, – безусловно, для отдыхающих и для горожан очень важно, – говорит гид. – И это просто великолепно, что городская управа нашла возможность ее реставрировать“.

Оригинал беседки появился у побережья в 1886 году. Неизвестно, кто именно ее построил, есть разные версии на этот счет. Например, Александр Опенко предполагает, что, возможно, эту беседку на своем участке поставил знаменитый петербургский бизнесмен Павел Варгунин, который был совладельцем Невской писчебумажной фабрики. „Морской проспект в Гунгербурге (прежнее название Нарва-Йыэсуу – ред.) всегда был полон людей, которые прогуливались от курзала к пляжу и наоборот, – рассказывает гид во время своих экскурсий. – Справа от проспекта возвышалась великолепная Villa Capriccio, основанная Адольфом Ганом. Рядом находилась красавица Villa Bella Respiro, или вилла „Свежее дыхание“, с высокой белой башней, откуда можно было наслаждаться красивейшими морскими закатами“. По словам Опенко, в то время было модно ставить на своих участках беседки, где можно выпить чашечку чая, кофе или днем почитать книгу. Кстати, ограда виллы Варгунина сохранилась, однако ее перенесли, и в современном Нарва- Йыэсуу она окружает „Парк солнца“.

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