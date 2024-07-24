АНОНС ДНЯ. ОЛИМПИАДА | Футболисты и регбисты начинают путь к золоту за два дня до открытия Игр

Главные события

Футбольный турнир откроется двумя матчами. В Сент-Этьене на поле выйдут команды Аргентины и Марокко, а на парижском Парк-де-Пренс встретятся команды Узбекистана и Испании. Оба начинаются в 16.00. Вполне вероятно, в каком-то из этих матчей будет забит первый гол олимпийского футбольного турнира.

Поскольку команды могут заявить только трех футболистов, вышедших из молодежного возраста, звездных игроков на турнире ожидается не так много. Впрочем, у аргентинцев есть центральный защитник “Бенфики“ Николас Отаменди, который к своим 36 годам наиграл на 117 матчей за главную сборную страны, а буквально полторы недели назад выиграл Кубок Америки, и выступающий за “МанСити“ Хулиан Альварес. Среди тренеров титулов побольше. Аргентинскую сборную, к примеру, возглавляет бывший опорник „Барселоны“ Хавьер Маскерано, а французскую - чемпион мира 1998 года Тьерри Анри. Французам, кстати, тоже предстоит сыграть в первый день соревнований, но только в 22.00. Их соперником станет команда США.

На что стоит посмотреть?

Если вы никогда не видели регби-7, то Олимпиада - лучшее место и время, чтобы начать знакомство с этим невероятно динамичным видом спорта. Короткие поединки на высочайших скоростях, полная свобода на поле (ведь там всего по 7 человек в команде). Победители двух предыдущих Олимпиад фиджийцы стартуют в 18.00 матчем против Уругвая. И без сомнения, это будет во всех смыслах жестко. И поскольку турнир скоротечный, а команды на поле быстро сменяют друг друга, то уже в первый день Игр, каждый коллектив проведет по нескольку матчей, а ко второму дню мужчины доиграют до стадии плей-офф.

А еще?