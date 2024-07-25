Кристен Михал vs Кая Каллас, эстонцы на Олимпиаде 100 лет назад, помидоры от первой леди, юные фанаты Анне Вески. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
С 25 июля в продаже по всей Эстонии появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, LP, Maaleht и RusDelfi.
Что мы знаем о новом премьер-министре Эстонии Кристене Михале?
Цены выше, доверия правительству меньше. Что оставила после себя ушедшая в отставку Кая Каллас?
Кокаин в Эстонии принимают даже политики. Можно ли доверять их решениям?
Кто несет ответственность за смерть молодых людей от передозировки?
Мать - а следом и ее 16-летняя дочь из Ида-Вирумаа - принимали и продавали наркотики. Почему дочь решила пойти по материнскому пути?
Выучить эстонский в России и влюбиться в Эстонию. Интервью с жительницей Тарту, после которого вы полюбите нашу страну чуточку больше
Что выращивает первая леди Эстонии в своей теплице в Кадриорге?
Почему эстонская молодежь так фанатеет от Анне Вески? (и даже первоклашки)
Чем удивили мир эстонцы на Олимпиаде в Париже 100 лет назад? (да-да, в 1924 году там тоже проходили главные спортивные игры планеты)
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