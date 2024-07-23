Правда ли, что Библия — самая воруемая книга в мире?
В интернете распространено утверждение, что Библию крадут значительно чаще, чем какую-либо другую книгу. Мы проверили, обоснованны ли подобные заявления.
Поисковый робот Google в результатах по запросу „какую книгу чаще всего крадут в мире?“ часто предлагает среди готовых ответов именно Библию. О том, что Библия возглавляет мировой топ самых воруемых книг, пишут в христианских блогах и культурологических пабликах, на сайтах протестантских церквей и проповедников, в печатных религиозных изданиях и подборках занимательных фактов. Многие авторы не упускают возможности пошутить: „Книга, в которой сказано: „Не укради“, чаще всего оказывается украденной. Видимо, до этого момента воришки не дочитывают“. В некоторых источниках подчёркивается: речь идёт не о глобальной статистике, а только о США, где ежегодно якобы похищают 25 млн экземпляров Библии. Есть и некоторая путаница в указании мест, откуда воруют Писание: одни сообщают, что данные ограничены магазинами, другие настаивают, что это кражи из библиотек.
По данным составителей Книги рекордов Гиннесса, Библия — самая популярная книга в мире: в XXI веке ежегодный средний тираж составляет порядка 80 млн экземпляров, в основном на английском и испанском языках. Именно популярность Библии нередко указывают в числе причин, по которым она должна быть самой воруемой книгой в мире. Однако, хотя Библия действительно считается мировым бестселлером номер один, большинство её копий распространяется бесплатно и вне торговых сетей.
Две крупнейшие организации, оплачивающие издание и занимающиеся распространением Библии, — Gideons International („Гедеоновы братья“) и Объединённые библейские общества — покрывают львиную долю глобального рынка. Так, „Гедеоновы братья“ ежегодно раздают от 50 до 80 млн недорогих в производстве бесплатных копий Писания, а Объединённые библейские общества — порядка 30 млн (отметим, что часть розданных этими обществами Библий могла быть напечатана в предыдущем году). Книги распространяются среди действующих и потенциальных прихожан церквей, отправляются в больницы, колледжи, пенитенциарные учреждения и отели. Часть печатается для нужд священнослужителей.
То есть в свободную продажу тиражи двух основных распространителей в принципе не попадают, купить такую Библию можно только с рук — у букинистов или на онлайн-торговых площадках, а похитить — разве что из отеля или больницы.
Что на самом деле воруют в магазинах и библиотеках?
Полной мировой статистики по книжным кражам нет. Научные исследования в основном касаются похищений антикварных и редких изданий. Однако собранные „Проверено“ данные библиотечных ассоциаций, издательств, торговых сетей и независимых магазинов позволяют достаточно полно оценить общую картину.
В 2014 году Кэндис Хубер, владелица книжного магазина Tubby and Coo’s в Новом Орлеане, провела собственное исследование, посвящённое кражам в библиотеках и магазинах. По её данным, в статистику магазинных краж Библия не попала. В числе лидеров рейтинга оказались книги Чарльза Буковски, роман „В дороге“ Джека Керуака, комиксы, „Великий Гэтсби“ Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда и сборники рассказов и повестей Эрнеста Хемингуэя. Эти данные полностью или частично совпадают с данными других книготорговцев. Так, в 2016 году в список книг, которые чаще всего воровали из магазина крупного американского издательства Penguin Publishing, попали романы уже названных Буковски и Керуака, а также многих других популярных авторов XX и XXI веков: Брета Истона Эллиса, Чака Паланика, Уильяма Берроуза, Генри Миллера, Харуки Мураками, Курта Воннегута. Библии в этом списке нет.
Проведённый в 2011 году опрос журнала Publishers Weekly показал схожие результаты — фаворитами воришек были Буковски, Берроуз и Керуак. Владельцы независимых книжных магазинов в разных городах США шесть лет спустя делились аналогичными оценками: оттуда воровали по большей части романы популярных авторов, так или иначе наследующих в сюжетах, методе или стилистике Генри Миллеру или Джеку Керуаку. Книги Буковски год от года вне конкуренции во всех возможных списках книжных краж в американских магазинах.
Совсем другие вкусы у книжных воров в России и Великобритании. Так, по данным The Guardian, в 2009 году британцы чаще всего крали книгу художницы Филлис Персолл The London A-Z, а в первую пятёрку также вошли среди прочих романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере и „Укради эту книгу“ Эбби Хоффмана. Данные российской книжной сети „Читай-город“, опубликованные „Ведомостями“, показывают, что жители РФ в 2023 году чаще всего воровали роман „1984“ Джорджа Оруэлла и разнообразный нон-фикшен. Во Франции, по данным журнала Le Nouvel Obs, из дешёвых книг воровать предпочитают романы в мягких обложках и мангу, а из дорогих — словари, философские труды Хайдеггера и Канта и книги по социологии. Склонны к хищению манги, комиксов и покетбуков и посетители книжных ярмарок в Индии.
Что касается библиотек, то сколько-нибудь релевантные данные доступны только по США. Упомянутая выше Кэндис Хубер утверждала, что на момент её исследования (2014 год) в американских библиотеках чаще всего крали Книгу рекордов Гиннесса, на втором месте шла Библия, на третьем были учебники для подготовки к экзаменам.
Данные проведённого в 2001 году и методологически более прозрачного опроса Американской библиотечной ассоциации показали немного иную картину. Почти везде в США библиотекари сообщали, что наиболее популярными среди воришек были книги по оккультизму, сатанизму, колдовству или астрологии, а также издания, посвящённые проблемам сообщества ЛГБТ+. Исчезновение экземпляров Библии библиотекари отметили в трёх городах: Солт-Лейк-Сити (штат Юта), Карсон-Сити (Невада), и Джексонвилл (Флорида).
Опрос американских библиотекарей, проведённый в 2008 году изданием The Street, показал, что чаще всего из библиотек крадут журнал Sports Illustrated, книги об искусстве и сборники для подготовки к различным тестам. Не упоминается Библия и в списке самых воруемых книг, которым в 2018 году поделилась Синтия Бёрнер, директор городской библиотеки в Вичите (Канзас). Её наблюдения обсуждали в сообществе библиотекарей на Reddit, участники которого даже провели опрос на ту же тему, и вновь Библию никто не упомянул.
По словам члена законодательного собрания Сан-Франциско Мэтта Дорси, к 2024 году самыми популярными среди библиотечных воров в Северной Калифорнии стали книги о лечении от зависимостей. В связи с этим Дорси даже предложил повысить доступность таких изданий в публичных библиотеках.
Откуда взялось утверждение, что Библию крадут чаще, чем другие книги?
Подобные публикации наиболее распространены на английском языке, и в иноязычных сегментах интернета они стали появляться гораздо позднее. Среди тысяч источников, не оперирующих какой-либо конкретной статистикой, „Проверено“ удалось обнаружить статьи трёх авторитетных СМИ, в разные годы писавших о частых кражах Библии. По всей видимости, именно они легли в основу нарратива о массовом воровстве Писания в США, а затем и в мире.
Так, в 2009 году владелец крупного независимого магазина Book People в Остине (Техас) рассказал газете The New York Times, что чаще всего в его заведении крадут Библию. Именно его фраза о том, что воришки, видимо, не дочитывают до заповеди „Не укради“, стала неотъемлемым элементом многих более поздних публикаций. Также в статье есть сведения, что Библию время от времени крадут и в христианском магазине Parable в Спрингфилде, хотя посетители могут получить её там бесплатно. Данные при этом ничем, кроме слов владельцев, не подкреплены.
В опубликованной в 2013 году на сайте телеканала CNN статье „Что ты украл? Семь странных предметов, которые любят воры“ наряду с тестами на беременность, энергетическими напитками и париками также упоминается Библия. Но и тут авторы не приводят детали и не дают указаний на источники данных.
А вот в статье, вышедшей в 1992 году в газете Chicago Tribune, есть важное уточнение. Представители чикагской книготорговли сетуют, что воры крадут не беллетристику, а дорогие издания в твёрдом переплёте, чтобы тут же перепродать их с рук. Речь идёт об иллюстрированных книгах по искусству, фотоальбомах, справочниках, энциклопедиях и богато оформленных изданиях Библии. В этой же статье говорится, что предпочтения местных книжных воров заметно отличаются от их нью-йоркских „коллег“ — те, по данным Publishers Weekly, чаще всего крали романы писательниц Терри МакМиллан и Тони Моррисон.
Таким образом, нет никаких оснований называть Библию самой воруемой книгой в мире. Это утверждение, судя по всему, неверно ни для книжных магазинов, ни для библиотек — как в США, так и во всём мире. В основу этой истории, по всей видимости, легла неверно истолкованная публикация в Chicago Tribune.
Проанализированные „Проверено“ данные указывают, что единственное место, где Библию действительно воруют существенно чаще, чем любые другие книги, — это отели, так как Писание во многих странах предоставляют постояльцам вместе с посудой, сейфом и прочими привычными гостиничными атрибутами. Такая статистика понятна, ведь обычно Библия — это единственная книга, доступная постояльцу. Однако сами издатели не считают кражу религиозной литературы из гостиниц проступком: в 2011 году об этом в интервью NBC заявил спикер „Гедеоновых братьев“ Вуди Мюррей, который прямо призвал „брать из отелей Библию, а не полотенца“.
Итог: Неправда