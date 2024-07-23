Правда ли, что Библия — самая воруемая книга в мире?

То есть в свободную продажу тиражи двух основных распространителей в принципе не попадают, купить такую Библию можно только с рук — у букинистов или на онлайн-торговых площадках, а похитить — разве что из отеля или больницы.

Две крупнейшие организации, оплачивающие издание и занимающиеся распространением Библии, — Gideons International („Гедеоновы братья“) и Объединённые библейские общества — покрывают львиную долю глобального рынка. Так, „Гедеоновы братья“ ежегодно раздают от 50 до 80 млн недорогих в производстве бесплатных копий Писания, а Объединённые библейские общества — порядка 30 млн (отметим, что часть розданных этими обществами Библий могла быть напечатана в предыдущем году). Книги распространяются среди действующих и потенциальных прихожан церквей, отправляются в больницы, колледжи, пенитенциарные учреждения и отели. Часть печатается для нужд священнослужителей.

По данным составителей Книги рекордов Гиннесса, Библия — самая популярная книга в мире: в XXI веке ежегодный средний тираж составляет порядка 80 млн экземпляров, в основном на английском и испанском языках. Именно популярность Библии нередко указывают в числе причин, по которым она должна быть самой воруемой книгой в мире. Однако, хотя Библия действительно считается мировым бестселлером номер один, большинство её копий распространяется бесплатно и вне торговых сетей.

Поисковый робот Google в результатах по запросу „какую книгу чаще всего крадут в мире?“ часто предлагает среди готовых ответов именно Библию. О том, что Библия возглавляет мировой топ самых воруемых книг, пишут в христианских блогах и культурологических пабликах, на сайтах протестантских церквей и проповедников , в печатных религиозных изданиях и подборках занимательных фактов. Многие авторы не упускают возможности пошутить : „Книга, в которой сказано: „Не укради“, чаще всего оказывается украденной. Видимо, до этого момента воришки не дочитывают“. В некоторых источниках подчёркивается: речь идёт не о глобальной статистике, а только о США, где ежегодно якобы похищают 25 млн экземпляров Библии. Есть и некоторая путаница в указании мест, откуда воруют Писание: одни сообщают , что данные ограничены магазинами, другие настаивают, что это кражи из библиотек.

Что на самом деле воруют в магазинах и библиотеках?

Полной мировой статистики по книжным кражам нет. Научные исследования в основном касаются похищений антикварных и редких изданий. Однако собранные „Проверено“ данные библиотечных ассоциаций, издательств, торговых сетей и независимых магазинов позволяют достаточно полно оценить общую картину.

В 2014 году Кэндис Хубер, владелица книжного магазина Tubby and Coo’s в Новом Орлеане, провела собственное исследование, посвящённое кражам в библиотеках и магазинах. По её данным, в статистику магазинных краж Библия не попала. В числе лидеров рейтинга оказались книги Чарльза Буковски, роман „В дороге“ Джека Керуака, комиксы, „Великий Гэтсби“ Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда и сборники рассказов и повестей Эрнеста Хемингуэя. Эти данные полностью или частично совпадают с данными других книготорговцев. Так, в 2016 году в список книг, которые чаще всего воровали из магазина крупного американского издательства Penguin Publishing, попали романы уже названных Буковски и Керуака, а также многих других популярных авторов XX и XXI веков: Брета Истона Эллиса, Чака Паланика, Уильяма Берроуза, Генри Миллера, Харуки Мураками, Курта Воннегута. Библии в этом списке нет.

Проведённый в 2011 году опрос журнала Publishers Weekly показал схожие результаты — фаворитами воришек были Буковски, Берроуз и Керуак. Владельцы независимых книжных магазинов в разных городах США шесть лет спустя делились аналогичными оценками: оттуда воровали по большей части романы популярных авторов, так или иначе наследующих в сюжетах, методе или стилистике Генри Миллеру или Джеку Керуаку. Книги Буковски год от года вне конкуренции во всех возможных списках книжных краж в американских магазинах.