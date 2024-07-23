Эстонский легкоатлет завоевал вторую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике среди глухих

„В предыдущие дни соревнований финалы всегда проходили вечером, что позволяло мне жить в ритме эстонского времени, но из-за надвигающейся угрозы тайфуна сегодняшний соревновательный день был перенесен на утреннее время, т.е. финал на 200 м начался в 3:35 ночи по эстонскому времени. Поэтому особенно удивляет второй результат при встречном ветре 1,3 м/с. Немного обидно, что на последних 30-40 метрах я пропустил американца, у которого лучший результат сезона - 20,70. Шесть дней соревнований подряд оставили свой след, но я рад, что после катастрофы на 100 м мне удалось немного спасти соревнование, завоевав две медали“, — сказал Виснап после соревнований.