„На лечение собаки ушел пенсионный фонд за 10 лет“: нарвитянам все труднее справляться с оплатой ветеринарных услуг

Молодой нарвский врач-ветеринар, не захотевшая назвать свое имя, рассказала, что рост цен на ветеринарные услуги во многом обоснован. „Дорожает все: от коммунальных услуг и стоимости аренды до ватных тампончиков и других одноразовых вещей, которые мы используем во время приема“, — рассказала она.

Мария — не единственная, кого пугает дороговизна ветеринарных услуг. „О еде я уж не говорю, 160-200 евро в месяц — это самый минимум, чтобы прокормить собаку. Конечно, профессиональный дорогой корм, который стоит 60-80 евро кг, мы просто не можем себе позволить. Но недавно сходили подстричь когти и удалить с лап мозоли — заплатили 150 евро. Купили лекарство — 50 евро. Если вдруг заболеет, то уже вообще непонятно, что делать — наверное, кредит придется брать“, — рассказывает еще один нарвитянин, владелец ризеншнауцера.

Со смерти ее собаки прошло уже почти два года, и Марии очень хочется снова взять щенка, мечтает о собаке и младший сын. „Но я очень боюсь, что просто не потяну снова расходы на собаку, особенно сейчас, когда все так подорожало“, — сомневается она.

Кто-то, возможно, в этот момент рассказа покрутит пальцем у виска и спросит: разве не проще было сразу усыпить? „Не спорю, такие поступки, может быть, и трудно объяснить людям, которые никогда не заводили собаку. В свое время она спасла меня от тяжелой депрессии, она 12 лет была любимицей всей семьи, лучшим другом моих сыновей. Между операциями она чувствовала себя сносно, и сейчас я понимаю, что сделала для нее все, что могла, и это утешает“, — рассказала Мария.

Последние 400 евро из этой суммы были потрачены на индивидуальную кремацию и урну с прахом (общая кремация без получения урны — в два раза дешевле).

Ее восточноевропейской овчарке, которая после 10 лет беззаботной и здоровой жизни резко начала хворать, потребовалась куча анализов, лекарства, две операции, два дня в палате реанимации в одной из клиник в Тарту.

Нарвитянка Мария за полтора года потратила на лечение своей собаки почти пять тысяч евро, которые она забрала при выходе из второй пенсионной ступени.

Об этом нужно помнить с момента покупки щенка, которого нужно приобретать только у проверенных заводчиков, чтобы потом не лечить целый ворох неизвестно откуда взявшихся болезней.

Подорожание ветеринарных услуг, лекарств и качественного корма для собак и кошек вызвано объективными причинами, и с этим поделать ничего нельзя. Но, быть может, у профессионалов есть свои лайфхаки: как владельцам собак и кошек тратить меньше денег, не экономя, разумеется, на качестве жизни и здоровье своих питомцев?

В то же время простые операции могут хорошо сделать и в Нарве, и они обойдутся намного дешевле. „Важно понимать, что только от клиники зависит, какую цену брать за услуги. В Нарве цены ниже, но здесь могут грамотно провести стерилизацию собаки или кошки — это одна из самых простых операций. Или удалить грыжу, лечить диабет или заболевания щитовидной железы“, — привела примеры врач.

В Ида-Вирумаа ветеринарные услуги — одни из самых дешевых, однако она бы не советовала делать здесь сложные операции. „Здесь нет клиник с таким оборудованием, как в Таллинне и Тарту, где собака м и кошкам можно сделать даже МРТ или экспресс-анализ крови, который будет готов через 5 минут. На нашем оборудовании для такого же анализа потребуется 5 часов, а если случай экстренный, то животное за это время может и умереть“, — рассказала специалист.

По ее словам, играет свою роль и дефицит ветеринаров в Эстонии, и отсутствие особой конкуренции.“Набор на эту специальность не очень большой, но, когда я начинала учиться несколько лет назад, особого наплыва на эту специальность тоже не было, потому зарплаты у нас небольшие. Не могу сказать, что я своей зарплатой недовольна, но все же 1200-1400 евро в месяц с учетом нагрузки, ответственности и затрат на повышение собственной квалификации — не такие уж большие деньги“, — рассказала врач.

Также ни в коем случае не стоит экономить на корме для животных. „Если речь идет о сухом корме, то качественный профессиональный корм невозможно найти в обычном супермаркете. Этот корм „пустой“, он не содержит всех необходимых веществ, что в дальнейшем обязательно скажется на здоровье животного.

Правильно сэкономить на корме можно, если только готовить его самостоятельно из натуральных продуктов, как это делаю я — но для этого нужно потратить время. Сэкономить и деньги, и время — не получится“, — рассказала Татьяна. Зато, если вам повезет, в дальнейшем вы будете ходить к ветеринару только раз в год — на плановые прививки.

Однако вероятность, что ветеринарные услуги потребуются, причем срочно, есть всегда — это может быть, например, сломанная в неудачном прыжке лапа, а также отравление, воспаление ушей и т.д.

Страховочный буфер в тысячи евро

Многие страховые общества предлагают страховку для собак. Может ли это помочь? „Да, я стараюсь страховать моих собак с двухмесячного возраста. Это стоит около 15-25 евро в месяц в зависимости от страхового общества, и может и не пригодиться никогда. Но несколько раз страховка, которая покрывает и транспортировку в ветклинику в другой город, и диагностику, и лечение, меня выручала“, — рассказала Татьяна.

С учетом того, что операции и лечение могут обойтись сейчас и в несколько тысяч евро, такая страховка, безусловно, имеет смысл. В любом случае деньги на непредвиденные расходы на лечение должны быть обязательно. Татьяна приводит в пример недавний счет из ветклиники в Тарту, где самые обычные при диагностике услуги — рентген, УЗИ и анализ крови обошлись в 300 евро. Но экономить на полноценной диагностике и своевременном лечении профессионалы тоже не советуют: в конечном счете лечение обойдется дороже, а животное будет дольше страдать.