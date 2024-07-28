„На лечение собаки ушел пенсионный фонд за 10 лет“: нарвитянам все труднее справляться с оплатой ветеринарных услуг(6)
Истории о том, как люди тратят на лечение собак и кошек по несколько тысяч евро, шокируют только на первый взгляд. На самом деле цены на ветеринарные услуги в последнее время выросли настолько, что в случае серьезных проблем со здоровьем у питомца это — скорее правило, чем исключение, пишет Gazeta.ee.
Нарвитянка Мария за полтора года потратила на лечение своей собаки почти пять тысяч евро, которые она забрала при выходе из второй пенсионной ступени.
Сколько стоит собачья жизнь?
На накопление этих денег ушло 10 лет, и это были единственные сбережения Марии.
Ее восточноевропейской овчарке, которая после 10 лет беззаботной и здоровой жизни резко начала хворать, потребовалась куча анализов, лекарства, две операции, два дня в палате реанимации в одной из клиник в Тарту.
Последние 400 евро из этой суммы были потрачены на индивидуальную кремацию и урну с прахом (общая кремация без получения урны — в два раза дешевле).
Кто-то, возможно, в этот момент рассказа покрутит пальцем у виска и спросит: разве не проще было сразу усыпить? „Не спорю, такие поступки, может быть, и трудно объяснить людям, которые никогда не заводили собаку. В свое время она спасла меня от тяжелой депрессии, она 12 лет была любимицей всей семьи, лучшим другом моих сыновей. Между операциями она чувствовала себя сносно, и сейчас я понимаю, что сделала для нее все, что могла, и это утешает“, — рассказала Мария.
Со смерти ее собаки прошло уже почти два года, и Марии очень хочется снова взять щенка, мечтает о собаке и младший сын. „Но я очень боюсь, что просто не потяну снова расходы на собаку, особенно сейчас, когда все так подорожало“, — сомневается она.
Мария — не единственная, кого пугает дороговизна ветеринарных услуг. „О еде я уж не говорю, 160-200 евро в месяц — это самый минимум, чтобы прокормить собаку. Конечно, профессиональный дорогой корм, который стоит 60-80 евро кг, мы просто не можем себе позволить. Но недавно сходили подстричь когти и удалить с лап мозоли — заплатили 150 евро. Купили лекарство — 50 евро. Если вдруг заболеет, то уже вообще непонятно, что делать — наверное, кредит придется брать“, — рассказывает еще один нарвитянин, владелец ризеншнауцера.
Почему все подорожало?
Молодой нарвский врач-ветеринар, не захотевшая назвать свое имя, рассказала, что рост цен на ветеринарные услуги во многом обоснован. „Дорожает все: от коммунальных услуг и стоимости аренды до ватных тампончиков и других одноразовых вещей, которые мы используем во время приема“, — рассказала она.
По ее словам, играет свою роль и дефицит ветеринаров в Эстонии, и отсутствие особой конкуренции.“Набор на эту специальность не очень большой, но, когда я начинала учиться несколько лет назад, особого наплыва на эту специальность тоже не было, потому зарплаты у нас небольшие. Не могу сказать, что я своей зарплатой недовольна, но все же 1200-1400 евро в месяц с учетом нагрузки, ответственности и затрат на повышение собственной квалификации — не такие уж большие деньги“, — рассказала врач.
В Ида-Вирумаа ветеринарные услуги — одни из самых дешевых, однако она бы не советовала делать здесь сложные операции. „Здесь нет клиник с таким оборудованием, как в Таллинне и Тарту, где собакам и кошкам можно сделать даже МРТ или экспресс-анализ крови, который будет готов через 5 минут. На нашем оборудовании для такого же анализа потребуется 5 часов, а если случай экстренный, то животное за это время может и умереть“, — рассказала специалист.
В то же время простые операции могут хорошо сделать и в Нарве, и они обойдутся намного дешевле. „Важно понимать, что только от клиники зависит, какую цену брать за услуги. В Нарве цены ниже, но здесь могут грамотно провести стерилизацию собаки или кошки — это одна из самых простых операций. Или удалить грыжу, лечить диабет или заболевания щитовидной железы“, — привела примеры врач.
Эксперт: скупой платит дважды
Подорожание ветеринарных услуг, лекарств и качественного корма для собак и кошек вызвано объективными причинами, и с этим поделать ничего нельзя. Но, быть может, у профессионалов есть свои лайфхаки: как владельцам собак и кошек тратить меньше денег, не экономя, разумеется, на качестве жизни и здоровье своих питомцев?
Татьяна Заморская, многолетний руководитель Ида-Вируского общества любителей собак Lucky, а также заводчик и тренер золотистых ретриверов, сказала, что единственный принцип экономии, которого стоит придерживаться, заключается в пословице „Скупой платит дважды“.
Об этом нужно помнить с момента покупки щенка, которого нужно приобретать только у проверенных заводчиков, чтобы потом не лечить целый ворох неизвестно откуда взявшихся болезней.
Также ни в коем случае не стоит экономить на корме для животных. „Если речь идет о сухом корме, то качественный профессиональный корм невозможно найти в обычном супермаркете. Этот корм „пустой“, он не содержит всех необходимых веществ, что в дальнейшем обязательно скажется на здоровье животного.
Правильно сэкономить на корме можно, если только готовить его самостоятельно из натуральных продуктов, как это делаю я — но для этого нужно потратить время. Сэкономить и деньги, и время — не получится“, — рассказала Татьяна. Зато, если вам повезет, в дальнейшем вы будете ходить к ветеринару только раз в год — на плановые прививки.
Однако вероятность, что ветеринарные услуги потребуются, причем срочно, есть всегда — это может быть, например, сломанная в неудачном прыжке лапа, а также отравление, воспаление ушей и т.д.
Страховочный буфер в тысячи евро
Многие страховые общества предлагают страховку для собак. Может ли это помочь? „Да, я стараюсь страховать моих собак с двухмесячного возраста. Это стоит около 15-25 евро в месяц в зависимости от страхового общества, и может и не пригодиться никогда. Но несколько раз страховка, которая покрывает и транспортировку в ветклинику в другой город, и диагностику, и лечение, меня выручала“, — рассказала Татьяна.
С учетом того, что операции и лечение могут обойтись сейчас и в несколько тысяч евро, такая страховка, безусловно, имеет смысл. В любом случае деньги на непредвиденные расходы на лечение должны быть обязательно. Татьяна приводит в пример недавний счет из ветклиники в Тарту, где самые обычные при диагностике услуги — рентген, УЗИ и анализ крови обошлись в 300 евро. Но экономить на полноценной диагностике и своевременном лечении профессионалы тоже не советуют: в конечном счете лечение обойдется дороже, а животное будет дольше страдать.
Но вот наступает момент, когда собака стареет: тут уже не поможет страховка, даже если она добросовестно выплачивалась с щенячьего возраста. К примеру, один из наших читателей рассказал, что много лет оплачивал страховку своего любимца в солидном и надежном страховом обществе, где и сам был „золотым клиентом“. Но когда его собаке исполнилось 9 лет, он получил от фирмы извещение о разрыве страхового договора, так как риски слишком велики.
„Так и есть. Это можно сравнить со страхованием „каско“: если машина уже старая, его просто не оформят“, — говорит Татьяна. В таком случае нужно быть готовым к новым расходам: на лечение, которое лишь поддерживает нормальное самочувствие питомца, а в дальнейшем — и на кремацию, которая также подорожала.
Так что же делать? Известно, что в Скандинавских странах, где ветеринарное лечение обходится намного дороже, чем в Эстонии, собак с серьезными хроническими проблемами ветеринары советуют усыплять. При этом они исходят не только из финансовых соображений, но и считают, что это более милосердный вариант для самого животного, которого долгое лечение, по их мнению, все равно не приводит к выздоровлению, а лишь продлевает его страдания.
Многие наши нарвские собачники относятся к таким соображениям с возмущением.
Татьяна говорит, что, сама, являясь заводчиком, старается не продавать щенков в некоторые Скандинавские страны без рекомендаций других заводчиков. „Знаю, что там собаку могут усыпить не только из-за старости, но и если необходимое лечение является слишком дорогостоящим, например, если собака неудачно сломала лапу и требуется много лечения, а также собака уже не будет годна для разведения, — продолжила Татьяна. — Владельцы просто получают страховку и покупают новую собаку. У нас здесь другая проблема: есть хозяева, которым вообще наплевать на здоровье своих питомцев. Но я уверена, что таких у нас все же немного. А в основном люди все же заботятся о своих питомцах, как о членах семьи. А это значит, что о расходах на ветеринара надо подумать еще до того, как решили завести собаку“.
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