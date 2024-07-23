Нетаньяху в США встретится с Байденом, Харрис, и возможно, Трампом. Чего ждать от этих встреч?

„Пока он не подпишет соглашение, которое лежит на столе, я не понимаю, как он может взять и перелететь через Атлантику, чтобы разобраться в американском политическом хаосе“, — сказал Би-би-си Ли Сигел, один из членов семьи, вышедших на демонстрацию. Его 65-летний брат Кит находится в плену в Газе.

В Израиле его поездку за океан тоже одобряют далеко не все.

В этом смысле объявление Байдена о выходе из президентской гонки в воскресенье — неважная новость для израильского премьера: значительная часть внимания общественности переключилась на суету в лагере демократов, и теперь непонятно, как сложатся отношения Нетаньяху со следующим хозяином Белого дома, кто бы им ни стал.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Иерусалиме Барбара Плетт Ашер, визит дает Нетаньяху возможность перезагрузить отношения с Вашингтоном после нескольких месяцев напряженности из-за его жесткого подхода к войне, параллельно доказав израильтянам, что он не подорвал отношения с их самым важным союзником.

Харрис собирается указать Нетаньяху, что конфликт в Газе пора заканчивать так, чтобы „Израиль был в безопасности, все заложники были освобождены, страдания палестинских гражданских лиц в Газе прекратились, и палестинский народ мог воспользоваться своим правом на достоинство, свободу и самоопределение“, сообщил ее помощник.

Отдельно Нетаньяху встретится с Камалой Харрис, которая, по всей видимости, теперь поведет Демократическую партию на битву за Белый дом, и в случае победы израиль скому премьеру придется иметь дело с президентом США, взгляды которого на проблемы Израиля заметно отличаются от „самопровозглашенного сиониста“ Байдена.

Ожидается, что Байден и Нетаньяху обсудят пути достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и боевиками ХАМАС в Газе, а также Иран и другие темы.

Байден, у которого в прошлую среду диагностировали ковид, во вторник вернется в Вашингтон из своего дома в Делавэре. В среду Нетаньяху выступит на совместном заседании Конгресса США.

Президент США Джо Байден , как ожидается, встретится с Нетаньяху в четверг в Белом доме, сообщил в понедельник американский чиновник.

Если Нетаньяху не перестанет быть „препятствием“ и не подпишет соглашение о прекращении огня, то эта поездка — не более чем политический ход, считает Сигель.

Нетаньяху это понимает. Во вторник его канцелярия заявила, что он сообщил семьям заложников, удерживаемых в Газе, что сделка, которая обеспечит освобождение их близких, может быть близка.

Усилия по достижению соглашения о прекращении огня в Газе за последний месяц набрали обороты. В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговорщики „движутся к линии ворот“.

Однако в своей оценке деятельности Нетаньяху Сигель не одинок: в стране широко распространено мнение, что Нетаньяху тормозит процесс по своим собственным политическим причинам, выдвигая новые условия в то время, когда переговоры начинают набирать обороты.

Премьер-министра обвинили в том, что он поддался давлению со стороны двух крайне правых министров, угрожавших развалить его правительство, если он пойдет на уступки ХАМАС.

В Белом доме тоже разочарованы. Предложенный Байденом мирный план, лежащий в основе продолжавшихся с конца весны переговоров, пока так и не принял осязаемую форму.

Хотя Байден остается одним из самых произраильских президентов, занимавших Овальный кабинет, его также тревожит, во что может вылиться требование Нетаньяху о „полной победе“ над ХАМАС в Газе.

Американская администрация разочарована и тем, что израильский премьер отвергает решение, предполагающее создание палестинского государства, сопротивляется призывам сделать больше для защиты мирного населения и увеличить объемы поступающей в Газу помощи. И конечно, перспектива разрастания конфликта на весь регион в Белом доме тоже никого не радует.

„Хромая утка“ Байден

В этом плане решение Байдена о выходе из президентской гонки — это палка о двух концах.

С одной стороны, многие аналитики сходятся во мнении, что теперь у президента остается все меньше возможностей оказывать давление на израильского премьера. С другой — решение сняться с гонки развязывает ему руки.