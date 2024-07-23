Почему российские „шахеды“ залетают в Беларусь и чем это опасно для Украины

Кроме того, на сбитых „шахедах“ начали находить видеокамеры, что, возможно, позволяет операторам вести еще и разведку.

На нескольких „шахедах“ обнаружили блоки мобильной связи LTE с установленными украинскими сим-картами, которые, вероятно, помогали ориентировать беспилотники по вышкам мобильных операторов.

Беспилотники получили более совершенные и защищенные от помех системы спутниковой навигации, например, систему дифференциальной коррекции GPS , которая позволяет значительно улучшить точность спутникового навигатора.

Когда „шахеды“ начали производить в России, то сразу прибегли к модернизациям.

Часто избегать проблем „шахедам“ помогала инерционная система — она включалась и „вела“ беспилотник, пока он не возвращался в зону уверенного приема GPS и снова выходил на маршрут.

Поскольку „шахеды“ не управлялись дистанционно, а летели по заранее внесенным в память маршрутам, то самым эффективным способом противодействия было подавление сигнала GPS, чтобы нарушить их ориентацию.

Когда Россия начала применять на войне против Украины дроны „Шахед-136“ иран ского производства, принципиально называя их „Герань-2“, это уже были достаточно сложно устроенные аппараты, использовавшие спутниковую навигационную систему, которую дополняла инерционная — то есть автопилот.

Почему направленные против объектов в Украине ударные беспилотники могут оказываться над Беларусью?

Официальный Минск или Москва никаких комментариев об этом не давали, но мониторинговые каналы указывали, что Беларусь поднимала против них боевую авиацию.

Воздушные силы ВСУ также сообщали о том, что „шахеды“ залетали в белорусское пространство.

По их информации, это уже четвертый случай за последнее время, когда российские ударные дрон ы залетают в небо над Беларусь ю из Украины.

Авторы „Белорусского Гаюна“ также настаивают , что „шахед“ имел боекомплект и „предназначался для атаки по Украине“.

Подтверждений этой информации, в частности визуальных, из других источников нет.

В частности, оттуда работал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, пока в 2023 году его не повредили беспилотники на авиабазе Мачулищи и впоследствии переместили из Беларуси.

Небо над Беларусью можно назвать „мирным“ весьма условно — 24 февраля 2022 года именно из Беларуси вылетели российские ударные вертолеты Ка-52 и транспорты Ми-8 с десантом в сторону Гостомеля, а также ракеты воздушного и наземного базирования.

Кроме инженерных радиоэлектронных средств, Украина применяет против „шахедов“ традиционные зенитно-ракетные комплексы (что слишком дорого против массовых и более дешевых, чем ракеты, беспилотников) и более „специализированные“ для таких целей зенитные самоходные установки Gepard и мобильные группы на пикапах с прожекторами и крупнокалиберными пулеметами и ПЗРК.

По мнению „Флеша“, победит в этом противостоянии „тот, кто умнее, а главное, кто быстрее“.

„Мы у себя с операторами пытаемся анализировать и бороться со всем этим безобразием, а они анализируют наши шаги и сразу генерируют контридеи“.

„Молодые ребята лепят модемы, ардуинки, „расбери“, видеокамеры, контроллеры, которые сразу же улетают на „шахедах“ к нам“, — добавил он.

„Мне переслали пост из закрытого чата, из которого было понятно, что в Татарстане (там в городе Елабуга размещено российское производство „шахедов“ — Ред.) собрана группа толковых студентов, которым дали зеленый свет на реализацию всех их идей“, — написал Сергей „Флеш“ в начале лета 2024 года.

Украинский военный связист и специалист по радиоэлектронной разведке (РЭР) и радиоэлектронной борьбе ( РЭБ ) Сергей „Флеш“ Бескрестнов отмечает, что между украинскими и российскими разработчиками есть свой фронт и своя война.

Со своей стороны ВСУ и украинские инженеры постоянно совершенствуют методы и приемы радиоэлектронного противодействия и противовоздушной обороны.

Но для боевых действий против Украины белорусское авиапространство на какое-то время действительно перестало быть активным театром, несмотря на то, что там остается определенное количество российской военной авиации.

Впрочем, в июле 2024 года в „мирное небо“ Беларуси, по данным группы „Белорусский Гаюн“, по меньшей мере четыре раза залетали российские „шахеды“. Причем все разы — из Украины во время российских атак.

Дважды ударные беспилотники впоследствии возвращались в Украину.

Но еще два раза, как утверждает „Белорусский Гаюн“, их полет, вероятно, завершался в Беларуси.

В ночь с 12 на 13 июля „шахед“ залетел в белорусское пространство с Черниговщины и пролетел 350 км до Витебска на северо-западе Беларуси, после чего его судьба мониторинговой группе неизвестна.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук тогда написал в сводке: „Четыре вражеских БПЛА сбиты подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны в Донецкой и Харьковской областях. Пятый — вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси“.

А утром 16 июля другой российский „шахед“ зашел из украинской Чернобыльской зоны и после нескольких часов „блужданий“ якобы разбился в Гомельской области.

„Нам доподлинно известно, что при падении произошел взрыв дрона-камикадзе, что прямо подтверждает: „шахеды“, которые залетают на территорию Беларуси, — никакие не „учебные“ или „разведывательные“, а реальные с боекомплектом на борту. И предназначались они для атаки на территорию Украины“, — акцентирует „Белорусский Гаюн“.

Воздушные силы ВСУ 16 июля также сообщали о двух „шахедах“, которые пересекали белорусскую границу (что совпадает с данными „Гаюна“): „С вечера 15 июля и в течение суток 16 июля 2024 года противовоздушной обороной уничтожено два ударных БпЛА типа „шахед“, еще два „шахеда“ локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси“.