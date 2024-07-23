Из прокурора в президенты. Кто такая Камала Харрис и чего от нее ждать
В понедельник в США фактически стартовала президентская кампания Камалы Харрис, и пока старт кажется на удивление успешным. В первый же день Харрис собрала более 200 млн долларов пожертвований и заручилась поддержкой лидеров Демократической партии и более 2,5 тысяч кандидатов грядущего съезда. Республиканцы готовят свой ответ - они намерены подать в суд. Дональд Трамп уже заявил, что ему будет легче победить Харрис, чем Байдена. Между тем, она обладает серьезными электоральным преимуществом. Ее избрание будет означать преемственность внешней политики США по отношению к НАТО и Украине, пишет Лев Кадик.
За 24 часа с момента выдвижения штаб Камалы Харрис собрал 81 миллион долларов пожертвований. 49 миллионов из них поступили за несколько первых часов от обычных граждан. Еще 150 миллионов долларов на поддержку кандидатуры Харрис выделил демократический политический комитет Future Forward. Под управление штаба Харрис также перешли фандрезинговые комитеты Байдена и счета его штаба, на которых на данный момент скопилось около 96 миллионов долларов.