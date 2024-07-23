Из прокурора в президенты. Кто такая Камала Харрис и чего от нее ждать

В понедельник в США фактически стартовала президентская кампания Камалы Харрис, и пока старт кажется на удивление успешным. В первый же день Харрис собрала более 200 млн долларов пожертвований и заручилась поддержкой лидеров Демократической партии и более 2,5 тысяч кандидатов грядущего съезда. Республиканцы готовят свой ответ - они намерены подать в суд. Дональд Трамп уже заявил, что ему будет легче победить Харрис, чем Байдена. Между тем, она обладает серьезными электоральным преимуществом. Ее избрание будет означать преемственность внешней политики США по отношению к НАТО и Украине, пишет Лев Кадик.