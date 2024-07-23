В Беларуси к смертной казни приговорили немецкого военного медика. Возможно, в этом замешан Кремль
Впервые в истории Беларуси вынесен смертный приговор не за убийство. Немецкого гражданина Рико Кригера обвинили по шести статьям и приговорили к смертной казни. Был ли приговор обжалован и вступил ли он в силу, неизвестно, пишет издание „Чайка“.
На прошлой неделе правозащитный центр „Весна“ сообщил, что ещё в июне в Минске прошёл суд над 29-летним немецким военным медиком и сотрудником Красного креста Рико Кригером. Известно, что его обвиняли в наёмничестве, агентурной деятельности, акте терроризма, создании экстремистского формирования, незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и умышленном приведении в негодность транспортного средства или путей сообщения.
По словам „Весны“, Кригер был связан с Полком Калиновского – белорусским добровольческим военным образованием в Украине, но сам полк это отрицает.
МИД Германии подтвердил, что такой приговор их гражданину действительно был вынесен, и сообщил, что Кригеру оказывают консульскую поддержку, а также активно ведут переговоры с властями Беларуси по поводу дальнейшей судьбы медика.
Всё ради Путина и Красикова?
Есть версия, что арест и приговор Кригеру – это часть игры Путина, в которой Лукашенко играет лишь роль исполнителя.
Согласно этой версии, в Беларуси немецкого гражданина приговорили к смерти, чтобы Россия могла обменять его на Вадима Красикова – сотрудника российских спецслужб, который отбывает в Германии пожизненный срок за заказное убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
„По некоторым данным, руководитель Кремля несколько раз хотел его (Вадима Красикова) выменять, но Германия отказывалась“, — заявил в своём ютуб-канале глава народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко.
„Сейчас же Лукашенко вместе с Путиным решили не оставить Берлину выбора — взяли в заложники гражданина Германии и пригрозили ему смертной казнью“.
Этой же версии придерживается и политический аналитик Александр Фридман, который назвал Рико Кригера козырной картой Лукашенко.
„Кригера взяли в плен в Украине россияне, а Беларусь они традиционно используют для своих целей. Теперь это игры с Западом. Беларусь в данном случае нужна Кремлю в качестве страны со смертной казнью — для поднятия ставок“, — написал он.
По мнению эксперта, Путин хочет вытянуть Красикова из Германии, а для Берлина смертная казнь Кригера станет не только человеческой трагедией, но и политическим фиаско. Также он подчеркнул, что “в контексте дела Кригера безвиз от Лукашенко становится для граждан западных стран приглашением в клуб самоубийц“.
Напомним, что информация о прошлых переговорах об обмене Красикова стала появляться в СМИ после того, как в российской колонии погиб известный российский оппозиционный политик Алексей Навальный.
По данным The Wall Street Journal, обмен Навального на Красикова лоббировала бывшая глава Госдепа США Хиллари Клинтон, а изначально просил о нём журналист-расследователь Христо Грозев. Также газета утверждает, что возможность обмена обсуждали президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Смерть именем Республики Беларусь
Беларусь остаётся последней в Европе страной, где применяется смертная казнь. Её применяют только к мужчинам, которым на момент совершения преступления было не меньше 18 лет, а на момент вынесения приговора – не больше 65. Всего, по данным правозащитников, за все годы суверенитета в Беларуси было вынесено более 400 смертных приговоров.
Приговорённых расстреливают и, согласно закону, их тела не выдают родственникам, а о месте их захоронения не сообщают. Родные получают письмо из Верховного суда, где написано, что приговор приведён в исполнение. Дату расстрела им также не сообщают.
Подробности того, как работает система в части смертной казни, стали известны широкой публике благодаря свидетельствам Олега Алкаева – бывшего начальника Следственного изолятора №1. Алкаев также был главой так называемой расстрельной команды, и в книге, которая так и называлась – „Расстрельная команда“, — достаточно подробно описал, как выглядела эта работа.
После протестов, которые последовали за массовыми фальсификациями на президентских выборах 2020 года, список статей, по которым возможно наказание в виде смертной казни, расширился. Теперь в Беларуси могут расстреливать в том числе за госизмену и покушение на некоторые преступления.
„Учитывая ситуацию и тренды в судебной системе Беларуси, эксперты кампании „Правозащитники против смертной казни в Беларуси“ после изменений в 2022 году обращали внимание, что это повышает риск того, что смертная казнь может выноситься произвольным, незаконным и дискриминационным образом“, — отметил правозащитник Андрей Полуда.
„Смертная казнь представляет собой жестокий и нечеловеческий вид наказания, который отвергается Германией при любых обстоятельствах“, — заявил МИД Германии. „Мы добиваемся по всему миру её отмены и отказа от приведения её в исполнение в отношении всех пострадавших“.
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