В Беларуси к смертной казни приговорили немецкого военного медика. Возможно, в этом замешан Кремль

На прошлой неделе правозащитный центр „Весна“ сообщил, что ещё в июне в Минске прошёл суд над 29-летним немецким военным медиком и сотрудником Красного креста Рико Кригером. Известно, что его обвиняли в наёмничестве, агентурной деятельности, акте терроризма, создании экстремистского формирования, незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и умышленном приведении в негодность транспортного средства или путей сообщения.

По словам „Весны“, Кригер был связан с Полком Калиновского – белорусским добровольческим военным образованием в Украине, но сам полк это отрицает.

МИД Германии подтвердил, что такой приговор их гражданину действительно был вынесен, и сообщил, что Кригеру оказывают консульскую поддержку, а также активно ведут переговоры с властями Беларуси по поводу дальнейшей судьбы медика.

Всё ради Путина и Красикова?

Есть версия, что арест и приговор Кригеру – это часть игры Путина, в которой Лукашенко играет лишь роль исполнителя.

Согласно этой версии, в Беларуси немецкого гражданина приговорили к смерти, чтобы Россия могла обменять его на Вадима Красикова – сотрудника российских спецслужб, который отбывает в Германии пожизненный срок за заказное убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

„По некоторым данным, руководитель Кремля несколько раз хотел его (Вадима Красикова) выменять, но Германия отказывалась“, — заявил в своём ютуб-канале глава народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко.

„Сейчас же Лукашенко вместе с Путиным решили не оставить Берлину выбора — взяли в заложники гражданина Германии и пригрозили ему смертной казнью“.

Этой же версии придерживается и политический аналитик Александр Фридман, который назвал Рико Кригера козырной картой Лукашенко.

„Кригера взяли в плен в Украине россияне, а Беларусь они традиционно используют для своих целей. Теперь это игры с Западом. Беларусь в данном случае нужна Кремлю в качестве страны со смертной казнью — для поднятия ставок“, — написал он.