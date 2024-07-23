МВД РФ хочет создать базу уехавших из страны

МВД России предложило создать базу данных людей, которые уехали из России. Это предложение содержится в проекте новой стратегии противодействия экстремизму, предложенной президенту страны Владимиру Путину. На документ, опубликованный на портале правовой информации, в понедельник, 22 июля, обратило внимание издание „Важные истории“.

В частности, предлагается вести учет тех, кто выехал за пределы России „для участия в экстремистских организациях, а также для прохождения обучения в иностранных центрах недружественных государств“. При этом, кого именно будут вносить в базу, а также какие данные в ней должны содержаться по задумке авторов инициативы, не поясняется.

В интернете появилась база данных покинувших Россию граждан

Как сообщило в начале июля издание „Агентство“, в интернете появилась база данных россиян, уехавших из страны после начала войны в Украине. Карточка уехавшего в списке „Покинувшие РФ 2022-2024“ содержит его имя, фамилию и отчество, дату рождения, а также дату, направление и „причину“ отъезда из страны. Таких „причин“ всего три: „начало СВО“, „объявление мобилизации“ и „мятеж ЧВК „Вагнер“.

Список сформирован с помощью данных из авиакомпаний, информация о покинувших РФ пешим, морским, автомобильным путем также учтена, заявили в неназванном сервисе на запрос журналистов. „Агентство“ проверило 10 человек, уехавших из России в 2022-2023 годах, и не нашло в базе двух из них. Еще в двух карточках журналисты нашли ошибки.

The Bell: За время войны из РФ уехали и не вернулись не менее 666 тысяч человек

Издание The Bell 16 июля опубликовало результаты собственного исследования, согласно которым из России после начала войны против Украины уехали и не вернулись как минимум 666 тысяч человек.

Исследование базировалось на анализе официально опубликованных сведений, заявлений чиновников и дипломатов, а также статистических данных каждой из принимающих стран. Чтобы их получить, журналисты направили запросы в миграционные и статистические органы почти 70 государств.