За рубежом
23.07.2024, 12:38

Беспилотники атаковали паром в порту „Кавказ“. Один человек погиб, есть пострадавшие

 
Военнослужащий украинской армии готовит беспилотник к запуску.
Военнослужащий украинской армии готовит беспилотник к запуску.
ФОТО: Evgeniy Maloletka | Scanpix

Украинские беспилотники утром 23 июля атаковали паромное судно в порту „Кавказ“, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает издание Meduza.

По его словам, в результате атаки произошло „локальное“ возгорание, угрозы распространения огня нет.

Кондратьев также сообщил, что среди членов экипажа и сотрудников порта есть один погибший и несколько пострадавших.

Минобороны РФ ранее сообщало, что в ночь на 23 июля силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников. По два дрона перехвачены в Брянской и Белгородской областях, еще 21 беспилотник уничтожен над территорией аннексированного Крыма и акваторией Черного моря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за вечер и ночь от атак дронов ВСУ пострадали пятеро местных жителей.

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