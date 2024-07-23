Мнение
23.07.2024, 13:37

МНЕНИЕ | Ало Раун: не валяй дурака, новая городская власть! Открой школьные стадионы Таллинна для горожан!

 
Ало Раун и вывеска во дворе гимназии Кристийне
Ало Раун и вывеска во дворе гимназии Кристийне
ФОТО: Delfi Meedia

Мы ждем уже месяц, что ворота стадиона откроются. Люди задаются вопросом и спрашивают в социальных сетях, что же нам было обещано. Я тоже спрашиваю: что происходит, уважаемые отцы города?

Новая правящая коалиция Таллинна три месяца назад объявила в своем коалиционном соглашении: „Мы откроем спортивную инфраструктуру таллиннских школ во внеучебное время для всех жителей города“.

Отличная новость, наверняка подумали те, кому довелось прочитать это, — идея с “длинной бородой“ наконец-то воплощается в жизнь. У нас в Таллинне раньше открывали школьные стадионы, но большинство из них еще недоступны.

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