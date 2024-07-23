МНЕНИЕ | Ало Раун: не валяй дурака, новая городская власть! Открой школьные стадионы Таллинна для горожан!

Новая правящая коалиция Таллинна три месяца назад объявила в своем коалиционном соглашении: „Мы откроем спортивную инфраструктуру таллиннских школ во внеучебное время для всех жителей города“.

Отличная новость, наверняка подумали те, кому довелось прочитать это, — идея с “длинной бородой“ наконец-то воплощается в жизнь. У нас в Таллинне раньше открывали школьные стадионы, но большинство из них еще недоступны.