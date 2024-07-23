Галоперидол, тараканы и голод. Как за столетним стариком (не)ухаживали соцработники

Арвиду было 100 лет и 10 месяцев, когда он скончался этой весной. Он прожил долгую жизнь, но последние годы были для него тяжелыми — он был слеп, прикован к постели и нуждался в постоянном уходе. Вероятно, Арвида пичкали психотропными препаратами, потому что он сутками спал, ему не обеспечивали полноценного питания, обворовали и использовали его дом в корыстных целях. Об этом рассказывает его 74-летняя дочь Айна, которая по состоянию здоровья не могла ухаживать за отцом и была вынуждена прибегнуть к услугам компании, нанятой Рижской социальной службой, пишет Delfi.lv.