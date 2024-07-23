Галоперидол, тараканы и голод. Как за столетним стариком (не)ухаживали соцработники
Арвиду было 100 лет и 10 месяцев, когда он скончался этой весной. Он прожил долгую жизнь, но последние годы были для него тяжелыми — он был слеп, прикован к постели и нуждался в постоянном уходе. Вероятно, Арвида пичкали психотропными препаратами, потому что он сутками спал, ему не обеспечивали полноценного питания, обворовали и использовали его дом в корыстных целях. Об этом рассказывает его 74-летняя дочь Айна, которая по состоянию здоровья не могла ухаживать за отцом и была вынуждена прибегнуть к услугам компании, нанятой Рижской социальной службой, пишет Delfi.lv.
Айна понимала, что больше может помогать отцу, и пока он был жив, старалась как могла, но ее шокирует равнодушие и невнимательность чиновников. Рижская дума признает, что подбор персонала по уходу в социальных службах проблематичен по всей Латвии, но количество жалоб невелико, и чаще всего информация не подтверждается или подтверждается частично, а подобные дела решаются в короткие сроки. Министерство благосостояния отмечает, что „нет никаких оснований утверждать, что предоставление услуг по уходу на дому является национальной проблемой“.