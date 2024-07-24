Футбольная сборная Украины впервые едет на Олимпиаду. Местный журналист рассказал RusDelfi, будут ли бороться за медали

Регламент олимпийского футбольного турнира отличается от чемпионатов мира и Европы. В первую очередь тем, что костяк сборной составляет молодежь, а квалификацию европейские сборные проходят через чемпионат континента в возрастной категории U21. Там украинская команда дошла до полуфинала турнира, где проиграла Испании (1:5). Этот результат позволил Украине впервые в истории квалифицироваться на футбольный турнир Олимпиады.

К сожалению, на турнир едет далеко не самый сильный состав. Нет почти никого из легионеров, выступающих в иностранных чемпионатах (Михаила Мудрика из „Челси“, Ильи Забарного из „Борнмута“, Анатолия Трубина из „Бенфики“, Егора Ярмолюка из „Брентфорда“), нет основных игроков из киевского „Динамо“, нет двух лидеров из „Шахтера“ – Георгия Судакова, которым интересуются топ-клубы Европы, и Артема Бондаренко.