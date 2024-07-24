24.07.2024, 09:31
Футбольная сборная Украины впервые едет на Олимпиаду. Местный журналист рассказал RusDelfi, будут ли бороться за медали
ФОТО: | Scanpix
Сборная Украины по футболу впервые в своей истории сыграет на Олимпийских играх. Корреспондент RusDelfi поговорил с автором украинского издания Tribuna.com Дмитрием Ватрасом, который рассказал о команде и ее медальных перспективах в мужском футбольном турнире.
Регламент олимпийского футбольного турнира отличается от чемпионатов мира и Европы. В первую очередь тем, что костяк сборной составляет молодежь, а квалификацию европейские сборные проходят через чемпионат континента в возрастной категории U21. Там украинская команда дошла до полуфинала турнира, где проиграла Испании (1:5). Этот результат позволил Украине впервые в истории квалифицироваться на футбольный турнир Олимпиады.
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