Евросоюз продлил санкции против России

Пресс-служба ЕС напоминает, что эти санкции, резко расширенные после полномасштабного нападения России на Украину сейчас включают „широкий спектр секторальных санкций, включая ограничения в торговле, финансах, поставках технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорте и поставках предметов роскоши“.

Кроме того, Евросоюз постепенно отключил от межбанковской системы SWIFT несколько российских банков, не сразу после начала войны, но все же запретил импорт морем российской нефти и некоторых видов нефтепродуктов, а также закрыл вещание в странах ЕС нескольких российских пропагандистских каналов и изданий.

„Пока Российская Федерация своими противозаконными действиями продолжает нарушать запрет на применение силы, что является серьезным нарушением международного права, будет уместно оставлять в силу все меры, принятые ЕС и в случае необходимости вводить новые“, — отмечает пресс-служба Европейского совета.

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