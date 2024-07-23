23.07.2024, 10:40
„В Латвии современного пятиборья нет“ - мечта латвийской чешки о Париже так и не сбылась
ФОТО: | Delfi Meedia
Когда два года назад перспективная чешская спортсменка по современному пятиборью Катержина Крейчи получила гражданство Латвии, цель тогдашней призерки чемпионата Европы U-24 была ясна – выступать за Латвию на Олимпийских играх в Париже. Но судьба внесла свои коррективы – вместо того, чтобы готовиться к старту в важнейших соревнованиях четырехлетия, она вынуждена поставить крест на карьере. Научившись за пару лет свободно говорить по-латышски, Крейчи осталась здесь, они с мужем собираются переехать в новый дом и помогать расти будущим спортсменам, но ее амбиции остались не реализованными. Об этом рассказывает Delfi.lv.