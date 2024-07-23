Олимпиадa
23.07.2024, 10:40

„В Латвии современного пятиборья нет“ - мечта латвийской чешки о Париже так и не сбылась

 
Катержина Крейчи
Катержина Крейчи
ФОТО: Kārlis Dambrāns | Delfi Meedia

Когда два года назад перспективная чешская спортсменка по современному пятиборью Катержина Крейчи получила гражданство Латвии, цель тогдашней призерки чемпионата Европы U-24 была ясна – выступать за Латвию на Олимпийских играх в Париже. Но судьба внесла свои коррективы – вместо того, чтобы готовиться к старту в важнейших соревнованиях четырехлетия, она вынуждена поставить крест на карьере. Научившись за пару лет свободно говорить по-латышски, Крейчи осталась здесь, они с мужем собираются переехать в новый дом и помогать расти будущим спортсменам, но ее амбиции остались не реализованными. Об этом рассказывает Delfi.lv.

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В начале разговора Катержина настаивает на том, чтобы говорить по-латышски, а не по-английски, как это было два года назад, когда MVP впервые брал интервью у юной спортсменки. Обучение на бакалавриате в Латвийской академии спортивной педагогики (LSPA) проходило на английском языке, но в следующем году Крейчи получит степень магистра – обучение будет вестись только на латышском. Чешка за два года выучила латышский язык на высоком уровне – она понимает, о чем говорят, и умеет выражаться длинными предложениями, полностью объяснять свои мысли, лишь изредка вставляя слово на английском.

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