„В Латвии современного пятиборья нет“ - мечта латвийской чешки о Париже так и не сбылась

„Ускоренный курс“ латышского языка в армии

В начале разговора Катержина настаивает на том, чтобы говорить по-латышски, а не по-английски, как это было два года назад, когда MVP впервые брал интервью у юной спортсменки. Обучение на бакалавриате в Латвийской академии спортивной педагогики (LSPA) проходило на английском языке, но в следующем году Крейчи получит степень магистра – обучение будет вестись только на латышском. Чешка за два года выучила латышский язык на высоком уровне – она понимает, о чем говорят, и умеет выражаться длинными предложениями, полностью объяснять свои мысли, лишь изредка вставляя слово на английском.