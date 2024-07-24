ВИДЕО | Смелый орлан-белохвост расправился с лежаком для собаки и спокойно позволил себя снимать

Комментируя это видео в социальных сетях, один из участников группы любителей орнитологии удивился, что снявший орлана-белохвоста человек спокойно позволил порвать находившуюся на лежанке вещь. „Он еще и через стекло заглянул, проявив интерес к тому к тому, что находится в доме“, - добавил автор видео.

Орлан-белохвост - коренной обитатель Эстонии

Орлан-белохвост (эст. merikotkas) - самая крупная хищная птица Эстонии с сильным клювом, большим размахом крыльев, причем длина самого крыла достигает 60-70 сантиметров. Оперение молодых птиц темно-коричневое или пестрое. Взрослого орлана-белохвоста можно узнать по белому оперению хвоста, светлой голове и желтому клюву (у молодых птиц хвост и клюв темные).

Питаются орланы-белохвосты рыбой, другими птицами, реже млекопитающими. Порой орланы отнимают пищу у других хищных пернатых. Добыча этих пернатых зависит от места гнездования, времени года и от того, насколько она доступна.

В Эстонии орланы-долгожители в основном являются оседлыми птицами, но ареал обитания молодых птиц довольно обширен. Пара орланов-белохвостов обычно строит большое и прочное гнездо в развилке старой сосны или осины, чаще всего на краю вырубки, болотном острове. Свое гнездо птицы достраивают ежегодно, поэтому жилище, которым пользуются несколько десятилетий, может весить до тонны. К строительству гнезда орланы-белохвосты приступают еще в середине зимы. Во второй половине марта самка откладывает яйца, в кладке 1-3 яйца, период высиживания занимает 34-42 дня. Яйца высиживают и птенцов выкармливают оба родителя. На крыло молодые птицы становятся в начале июля, в возрасте 70-75 дней, до сентября они находятся неподалеку от гнезда.

Источник: Kotkaklubi

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