В России сотрудники МВД теперь смогут получить данные о здоровье, несмотря на врачебную тайну
Владимир Путин подписал закон, позволяющий раскрывать по запросу органов внутренних дел сведения о представляющих опасность лицах, составляющие врачебную тайну, сообщает Spektr.
Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.
Правоохранительные органы будут участвовать в наблюдении за лицами, страдающими психическими расстройствами с обостряющимися проявлениями, с 1 марта 2025 года.
Критерии, по которым будет определяться склонность к совершению опасных действий, установят в ходе диспансерного наблюдения.
Согласно закону, правоохранители получат право без суда запрашивать у медорганизаций персональные медицинские данные в рамках административного надзора за указанной категорией граждан.
Помимо этого, сотрудникам МВД будут доступны сведения о пациентах с хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми и частыми обострениями, диспансерное наблюдение за которыми установлено на фоне склонности к совершению общественно опасных действий, а также проверка сообщений о совершенных такими лицами преступлениях, правонарушениях и происшествиях, относящихся к компетенции полиции.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.