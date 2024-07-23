В России сотрудники МВД теперь смогут получить данные о здоровье, несмотря на врачебную тайну

Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Правоохранительные органы будут участвовать в наблюдении за лицами, страдающими психическими расстройствами с обостряющимися проявлениями, с 1 марта 2025 года.

Критерии, по которым будет определяться склонность к совершению опасных действий, установят в ходе диспансерного наблюдения.

Согласно закону, правоохранители получат право без суда запрашивать у медорганизаций персональные медицинские данные в рамках административного надзора за указанной категорией граждан.

Помимо этого, сотрудникам МВД будут доступны сведения о пациентах с хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми и частыми обострениями, диспансерное наблюдение за которыми установлено на фоне склонности к совершению общественно опасных действий, а также проверка сообщений о совершенных такими лицами преступлениях, правонарушениях и происшествиях, относящихся к компетенции полиции.

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