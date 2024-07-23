ВИДЕО | Эстонский велогонщик демонстрирует хорошую форму перед Олимпийскими играми в Париже

На первом этапе длиной 179,2 км (Турнэ - Флёрюс) Михкельс не смог обогнать только бельгийца Йорди Мёйса - 4:03.11 (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Француз Поль Пенхоэ (Groupama - FDJ) занял третье место. 21-летний Михкельс получил красную майку лучшего молодого велогонщика.

За полтора километра до конца гонки некоторые гонщики сбились с пути, так как их сбил с толку мотоцикл с камерой, который свернул с дороги.

Тур Валлонии завершится в пятницу, 26 июля. Протяженность второго этапа составит 188,3 км (Сен-Гилен - Уффе), в конце которого будут короткие, но иногда крутые подъемы. Михкельс также примет участие в групповой гонке Парижской Олимпиады, которая состоится 3 августа.

Последние несколько сотен метров первого этапа:

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