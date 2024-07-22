Верховный суд РФ утвердил последний приговор Навальному

Верховный суд России оставил без изменений приговор умершему в заключении оппозиционеру Алексею Навальному по делу об „экстремистском сообществе“. Об этом сообщает агентство „Интерфакс“ в понедельник, 22 июля, со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание, на котором рассматривалась кассационная жалоба на приговор Навальному, состоялось 2 июля. На том же заседании была отклонена жалоба на приговор второму фигуранту дела, бывшему техническому директору YouTube-канала „Навальный Live“ Даниэлю Холодному.

Дело об „экстремистском сообществе“

Дело об „экстремистском сообществе“ в отношении Навального и его соратников возбудили в сентябре 2021 года. В августе 2023 года Московский городской суд на выездном заседании в исправительной колонии №6 в поселке Мелехово Владимирской области, где Навальный отбывал девятилетний срок по другому делу, приговорил оппозиционного политика еще к 19 годам колонии особого режима. Холодному суд дал восемь лет колонии общего режима. Первый апелляционный суд в Москве утвердил этот приговор в сентябре 2023 года.

Для отбывания наказания по последнему приговору Навальный был этапирован в колонию №3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В феврале 2024 года управление ФСИН по ЯНАО сообщило, что Навальный скончался. В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники Навального считают, что его убили.

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