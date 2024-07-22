Эстонский автогонщик получил два штрафа на Гран-при Венгрии „Формулы-2“

Арон, который начал основную гонку с лидирующей позиции, боролся за позицию с британцем Оливером Берманом в четвертом повороте первого круга, и судьи сочли, что Арон не оставил достаточно места своему сопернику.

Второй инцидент произошел на седьмом круге, когда Арон, боровшийся за пятую позицию, столкнулся с Зейном Мэлоуни, из-за чего на трассе появилась машина безопасности. И снова эстонский автогонщик был признан виновным.

В результате Арон получил два пятиместных штрафа, которые суммировались. Это означает, что ему придется стартовать в субботнем спринте Гран-при Бельгии на десятой позиции.

Исак Хаджар (Campos) возглавляет общий зачет Формулы 2 со 140 очками за пять этапов до конца. Арон занимает второе место со 122 очками, а Габриэл Бортолето (Invicta) - третье со 110.

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