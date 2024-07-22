Глобальный компьютерный сбой: апдейт CrowdStrike „подвесил“ 8,5 млн компьютеров, но все уже налаживается
Американская компания CrowdStrike сообщила, что компьютеры, на прошлой неделе вышедшие из строя из-за проблем с ее программным обеспечением, возвращаются к работе. В минувшую пятницу из-за ошибки при обновлении антивирусной программы CrowdStrike произошел глобальный компьютерный сбой, который в числе прочего остановил полеты нескольких авиакомпаний, пишет BBC News Русская служба.
18 июля очередное обновление CrowdStrike вызвало конфликт с операционной системой Windows. Компания Microsoft сообщила, что в результате были выведены из строя 8,5 млн компьютеров по всему миру — это стало одним из самых масштабных подобных инцидентов в истории.
В понедельник CrowdStrike заявила, что „значительное число“ пострадавших от сбоя устройств снова работает, и пообещала продолжать устранение последствий произошедшего.
„Мы понимаем, насколько серьезными оказались для всех последствия произошедшего. Мы знаем, что наши клиенты, партнеры и их IT-отделы продолжают неустанно работать, и за это мы им крайне благодарны, — сказано в заявлении компании. — Мы приносим извинения за произошедшие перебои“.
CrowdStrike также обещает выпустить новое обновление своего программного обеспечения, которое поможет ускорить восстановление нормальной работы компьютеров, пишет BBC News Русская служба.
Какими были последствия сбоя
По данным платформы FlightAware, в воскресенье были отменены более 1,4 тыс. полетов, прибывавших из США или оправлявшихся в эту страну. Больше всего пострадали авиакомпании Delta и United.
В американском штате Аляска оказалась нарушена работа телефонной линии экстренных служб 911 — объединенной диспетчерской службы скорой помощи, полиции и пожарных.
О нарушениях в работе сообщал аэропорт Амтердама „Схипхол“, аналогичные сообщения поступали из аэропортов Индии и Японии.
Железнодорожные компании Британии также испытывали серьезные проблемы со своими компьютерами.
Британская телекомпания Sky News была вынуждена более чем на час прервать прямой эфир.
Перебои наблюдались также на Лондонской фондовой бирже.
В пятницу оказалась нарушенной работа служб здравоохранения в нескольких странах мира, в том числе в Великобритании, Израиле и Германии.
В Австралии в результате сбоя перестали нормально работать аэропорты, магазины и телекоммуникационные компании.
В Новой Зеландии сбой затронул не только авиаперевозчиков, но и законодателей: о нарушениях в работе компьютеров сообщила пресс-служба парламента страны.
Всеобщая уязвимость
Произошедшее вновь напомнило об уязвимости глобальных компьютерных сетей и о том, как быстро мир может погрузиться в хаос, отмечает BBC News Русская служба.
„Слишком часто в наши дни один-единственный сбой приводит к общесистемному коллапсу, затрагивающему множество отраслей — от здравоохранения и авиасообщения до банков и автодилеров“, — написала в соцсетях председатель Федеральной торговой комиссии США Лина Хан.
До данного инцидента компания CrowdStrike считалась одной из самых надежных в сфере кибербезопасности.
По данным CrowdStrike, она обслуживает 29 тысяч клиентов по всему миру, в том числе наиболее крупные компании США.
Страна, менее всего пострадавшая от сбоя CrowdStrike, — Китай, где данное программное обеспечение используется весьма ограниченно. Кроме того, отрасли и структуры Китая в значительно меньшей степени зависят от Microsoft по сравнению с другими странами.