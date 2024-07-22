Глобальный компьютерный сбой: апдейт CrowdStrike „подвесил“ 8,5 млн компьютеров, но все уже налаживается

18 июля очередное обновление CrowdStrike вызвало конфликт с операционной системой Windows. Компания Microsoft сообщила, что в результате были выведены из строя 8,5 млн компьютеров по всему миру — это стало одним из самых масштабных подобных инцидентов в истории.

В понедельник CrowdStrike заявила, что „значительное число“ пострадавших от сбоя устройств снова работает, и пообещала продолжать устранение последствий произошедшего.

„Мы понимаем, насколько серьезными оказались для всех последствия произошедшего. Мы знаем, что наши клиенты, партнеры и их IT-отделы продолжают неустанно работать, и за это мы им крайне благодарны, — сказано в заявлении компании. — Мы приносим извинения за произошедшие перебои“.

CrowdStrike также обещает выпустить новое обновление своего программного обеспечения, которое поможет ускорить восстановление нормальной работы компьютеров, пишет BBC News Русская служба.

Какими были последствия сбоя

По данным платформы FlightAware, в воскресенье были отменены более 1,4 тыс. полетов, прибывавших из США или оправлявшихся в эту страну. Больше всего пострадали авиакомпании Delta и United.

В американском штате Аляска оказалась нарушена работа телефонной линии экстренных служб 911 — объединенной диспетчерской службы скорой помощи, полиции и пожарных.

О нарушениях в работе сообщал аэропорт Амтердама „Схипхол“, аналогичные сообщения поступали из аэропортов Индии и Японии.

Железнодорожные компании Британии также испытывали серьезные проблемы со своими компьютерами.

Британская телекомпания Sky News была вынуждена более чем на час прервать прямой эфир.

Перебои наблюдались также на Лондонской фондовой бирже.

В пятницу оказалась нарушенной работа служб здравоохранения в нескольких странах мира, в том числе в Великобритании, Израиле и Германии.

В Австралии в результате сбоя перестали нормально работать аэропорты, магазины и телекоммуникационные компании.