В Хорватии бывший полицейский открыл стрельбу в доме престарелых. Есть погибшие и раненые
В городе Дарувар на севере Хорватии вооруженный мужчина пришел в частный дом престарелых и открыл стрельбу. Об этом сообщает „Медуза“ со ссылкой на телерадиокомпанию HRT.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что в результате нападения погибли пять человек.
„Выражаем соболезнования семьям погибших и надеемся на выздоровление раненых. Я ожидаю, что компетентные органы установят все обстоятельства ужасного преступления“, — написал он в соцсети X (бывший Twitter).
По информации HRT, нападавший ранил семь человек. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Четверо из них находятся в критическом состояние, у двоих легкие ранения. О состоянии седьмого раненого не сообщается.
В доме престарелых находились около 20 постояльцев, шесть из которых не могут передвигаться. По словам одного из очевидцев, преступник после стрельбы зашел в ближайший ресторан и начал размахивать пистолетом. Вскоре нападавшего задержали полицейские.
HRT также пишет, что, по предварительным данным, стрельбу открыл сотрудник военной полиции в отставке. Предположительно, его мать находилась на попечении этого учреждения. Подтверждения этой информации нет.
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