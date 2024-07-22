ФОТО | В Нарва-Йыэсуу готовят пятидневный арт-фестиваль. Такого еще не было в курортном городе
В Нарва-Йыэсуу почти сто человек ведут подготовку к фестивалю Тартуского нового театра Hungerburg 2024. Это актеры, постановщики и те, кто готовит декорации и техническое обеспечение проекта. Для фестиваля открыли давно не работающий санаторий „Мереранна“, установили трибуны на пляже, отреставрировали беседку Чайковского.
Разные творческие коллективы сидят за столиками на территории санатория „Мереранна“, который когда-то был известен многим эстонцам, активно посещаем, а теперь закрыт. Увидеть, что с ним сделало время, смогут не только организаторы фествиаля Hungerburg 2024, но и все зрители с 14 по 18 августа.
В основном актеры обсуждают, придумывают, репетируют здесь с утра до вечера. Но их можно увидеть проверяющими свои странные костюмы в море, работающими на пляже, осматривающими достопримечательности Нарва-Йыэсуу.
Локациями пятидневного фестиваля в августе станут пляж, небольшой отреставрированный деревянный павильон, известный в Нарва-Йыэсуу как беседка Чайковского, территория санатория „Мереранна“, бассейн.
Кирилл Хаванский, композитор и актер, задействован в двух проектах. Первый - это Club Paradise, в котором зрителям будут завязывать глаза и через звук и запахи рассказывать историю. Второй - аудиоспектакль, для которого пять композиторов написали для разных мест в городе по одному произведению. Участники фестиваля будут подходить к этим локациям, возможно, через GPS. Кирилл смог отвлечься от обсуждения и немного рассказать о фестивале.
„Репетиции интенсивные, у нас есть всего полтора месяца, мы с утра до вечера все здесь делаем, хочется показать разлагающуюся красоту этого санатория, в том числе. На фестивале состоится премьерный показ многих наших постановок, поэтому мы очень сосредоточены и стараемся“, - говорит Хаванский.
Организаторы не называют свой проект театральным фестивалем, говорят о нем скорее как о перформансе длиной в пять дней, как о важном культурном событии.
Когда Марья Мянд, продюсер Hungerburg 2024, работала над нашумевшей постановкой „Кремлевские соловьи“ в 2018 году, труппа проекта жила в Нарва-Йыэсуу. „Мне очень понравились эти места, уже тогда появилась идея что-нибудь провести и здесь, а не только в Нарве, на Кренгольме, - делится эмоциями с RusDelfi Марья Мянд. - Начали искать возможности, вышли на горуправу Нарва-Йыэсуу, познакомились с собственником санатория, и вот мы уже живем и репетируем здесь. Сейчас это три большие труппы, но скоро подъедут остальные участники проекта. Тут как лагерь актеров практически“.
65 человек задействованы в постановках - режиссеры, музыканты, конечно, актеры, и не только из Тартуского театра, есть и свободные художники. С техническими работниками всех создателей фестиваля - более ста. Они готовят 25 различных событий, которые будут проходить в одно и то же время каждый день, по несколько раз, но вечерняя программа, по задумке организторов, будет различаться. Ежедневно гости фестиваля смогут посетить порядка 40 мероприятий. Это спектакли, различные аудиотуры, выставки, показы документальных фильмов, концерты и т.п.
„Невозможно будет посмотреть всю программу за один день, но каждый сможет составить свою собственную программу, плотную или сжатую, длинную или короткую, как ему нравится“, - говорит продюсер. Марья Мянд называет такой разноформатный фестиваль арт-спа, где вместо лечебных процедур зрители смогут составить индивидуальный „пакет услуг“ из творческих событий.
Ожидается, что самая большая постановка привлечет около 300 зрителей одновременно, а самая маленькая пройдет всего для одного зрителя, который будет находиться в зале наедине с актером.
Сказать, что какое-то мероприятие станет гвоздем, по словам Марьи, нельзя, но можно выделить, например, представление Back to the beach, которое развернется на пляже, и Club Paradise - спектакль с завязанными глазами, рассчитанный на 150 человек. По словам продюсера, через весь фестваль проходит тема отдыха. „Хочется, чтобы люди не просто приехали и уехали, а побыли в Нарва-Йыэсуу несколько дней, насладились представлениями, погуляли у моря, по дорожкам города, увидели этот старинный санаторий“, - говорит Мянд.
Действительно, местным жителям и тем, кто регулярно приезжает в курортный город летом, будет интересно вспомнить, какая жизнь бурлила в санатории раньше. Уже сейчас любопытные прохожие стараются заглянуть „за кулисы“ спектакля - на территорию „Мереранна“.
Посмотреть программу фестиваля Hungerburg 2024 можно здесь.
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