ФОТО | В Нарва-Йыэсуу готовят пятидневный арт-фестиваль. Такого еще не было в курортном городе

Разные творческие коллективы сидят за столиками на территории санатория „Мереранна“, который когда-то был известен многим эстонцам, активно посещаем, а теперь закрыт. Увидеть, что с ним сделало время, смогут не только организаторы фествиаля Hungerburg 2024, но и все зрители с 14 по 18 августа.

В основном актеры обсуждают, придумывают, репетируют здесь с утра до вечера. Но их можно увидеть проверяющими свои странные костюмы в море, работающими на пляже, осматривающими достопримечательности Нарва-Йыэсуу.

Локациями пятидневного фестиваля в августе станут пляж, небольшой отреставрированный деревянный павильон, известный в Нарва-Йыэсуу как беседка Чайковского, территория санатория „Мереранна“, бассейн.

Кирилл Хаванский, композитор и актер, задействован в двух проектах. Первый - это Club Paradise, в котором зрителям будут завязывать глаза и через звук и запахи рассказывать историю. Второй - аудиоспектакль, для которого пять композиторов написали для разных мест в городе по одному произведению. Участники фестиваля будут подходить к этим локациям, возможно, через GPS. Кирилл смог отвлечься от обсуждения и немного рассказать о фестивале.

„Репетиции интенсивные, у нас есть всего полтора месяца, мы с утра до вечера все здесь делаем, хочется показать разлагающуюся красоту этого санатория, в том числе. На фестивале состоится премьерный показ многих наших постановок, поэтому мы очень сосредоточены и стараемся“, - говорит Хаванский.

Организаторы не называют свой проект театральным фестивалем, говорят о нем скорее как о перформансе длиной в пять дней, как о важном культурном событии.